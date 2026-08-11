Η γεωπολιτική αβεβαιότητα «φρέναρε» τη Wall Street – Ισχυρές πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο

Οι μετοχές της Wall Street κινήθηκαν πτωτικά την Τρίτη (11/8), καθώς οι βασικές τεχνολογικές μετοχές άσκησαν πιέσεις στην αγορά. Παράλληλα, οι ελπίδες των επενδυτών ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν εξασθένησαν, εντείνοντας τις αμφιβολίες για το κατά πόσο οι ΗΠΑ και το Ιράν μπορούν να καταλήξουν σε μια ευρύτερη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow βυθίστηκε κατά 0,40% στις 53.762,51 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,37% στις 7.724,23 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώθηκε κατά 0,60% στις 26.445,45 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο κλάδος των υπηρεσιών επικοινωνίας ήταν ο μεγαλύτερος αρνητικός πρωταγωνιστής στον S&P 500, με απώλειες άνω του 1%. Η Alphabet υποχώρησε περίπου 3% και η AppLovin 5%. Η μετοχή της Alphabet βρίσκεται υπό πίεση τις τελευταίες ημέρες, μετά την ανακοίνωση της Google ότι αναδιοργανώνει τις ομάδες τεχνητής νοημοσύνης.

Αρνητικά κινήθηκε και ο κλάδος της πληροφορικής. Η Nvidia πέρασε σε οριακές απώλειες, παρά την ανακοίνωσή της ότι συνεργάζεται με έξι μεγάλους διαχειριστές κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, ύψους άνω των 500 δισ. δολαρίων. Η Apple υποχώρησε περισσότερο από 1%.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν λόγω της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Τα συμβόλαια WTI έκλεισαν στα 83,20 δολάρια/βαρέλι, με άνοδο 1,3%, ενώ το Brent ενισχύθηκε περίπου 1,4%, στα 88,91 δολάρια.

Η κατάσταση γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν παραμένει αβέβαιη. Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν μέχρι να ικανοποιηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών έχει αποκλείσει προς το παρόν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι οι εξελίξεις ενδέχεται να οδηγήσουν ξανά προς μια ειρηνευτική συμφωνία.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) του Ιουλίου αναμένεται την Τετάρτη και ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) την Πέμπτη. Τα στοιχεία θα είναι κρίσιμα για τη Fed, ιδιαίτερα μετά την αδύναμη έκθεση για την απασχόληση.

Ο συνδυασμός υψηλότερων τιμών πετρελαίου και ασθενέστερης αγοράς εργασίας δημιουργεί ένα δύσκολο δίλημμα για τη Fed: ο πληθωρισμός μπορεί να παραμείνει πιεστικός, ενώ η επιβράδυνση των προσλήψεων εγείρει ανησυχίες για την οικονομική ανάπτυξη και την κατανάλωση. Ορισμένοι αναλυτές, πάντως, εκτιμούν ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό θα συνεχίσουν να βελτιώνονται, ενισχύοντας το σενάριο διατήρησης των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα.