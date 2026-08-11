«Δεν θα ορίσετε εσείς ποια είμαι»: Η απάντηση της 16χρονης Λίσα Ιτόγια στις ρατσιστικές επιθέσεις

Τη δική της απάντηση στις ρατσιστικές επιθέσεις που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα έδωσε η 16χρονη Ελληνονιγηριανή γκαρντ της Εθνικής Κορασίδων, Λίσα Ιτόγια, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα.

Η νεαρή αθλήτρια του Παναθλητικού Συκεών έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις της στο EuroBasket U16 Β΄ Κατηγορίας, που φιλοξενείται στα Ιωάννινα. Μετρά κατά μέσο όρο 19,3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ ανά παιχνίδι, έχοντας εξελιχθεί σε ένα από τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν στη διοργάνωση.

Η ανάρτησή της στο Instragram:

Ίσως η μισή Ελλάδα να με μισεί απλώς και μόνο λόγω του χρώματος του δέρματός μου. Μου λένε πως δεν δικαιούμαι να αγωνίζομαι στην Ελλάδα, λες και η αθλητική μου αξία εξαρτάται από αυτό.

Είμαι Ελληνονιγηριανή. Θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να αγωνίζομαι στη Νιγηρία, όμως διάλεξα τη χώρα στην οποία γεννήθηκα, μεγάλωσα και αποκαλώ πατρίδα μου», αναφέρει η Ιτόγια.

«Σας ευχαριστώ, λοιπόν, που επιτίθεστε σε ένα 16χρονο κορίτσι επειδή απλώς κυνηγά τα όνειρά του. Μπορείτε να με κρίνετε, να αμφισβητείτε τις δυνατότητές μου και να προσπαθείτε να με καταβάλετε, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να ορίσετε εσείς το ποια είμαι.

Θα συνεχίσω την προσπάθεια. Θα συνεχίσω να μάχομαι. Θα συνεχίσω να φορώ τη φανέλα της πατρίδας μου με υπερηφάνεια. Έχω τον Θεό στο πλευρό μου, και με Εκείνον μαζί μου, κανένας και τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει», καταλήγει η νεαρή αθλήτρια.