Τελεσίγραφο Ιράν στις ΗΠΑ: «Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι να αποδεχθείτε τους όρους μας»

Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ ικανοποιήσουν τους όρους της Τεχεράνης, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος, διατηρώντας την αβεβαιότητα γύρω από την κρίσιμη θαλάσσια δίοδο και εντείνοντας τις πιέσεις στην αγορά πετρελαίου.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν δήλωσε ότι το Ορμούζ δεν θα ανοίξει εάν οι ΗΠΑ δεν ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Τεχεράνης, σύμφωνα με το Reuters.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ οι αγορές προσπαθούν να αξιολογήσουν τα αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με το ενδεχόμενο συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της κυκλοφορίας πλοίων από τα Στενά.

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Τρίτη (11/8). Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύεται κατά 1,4%, στα 83,27 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent σημειώνει άνοδο 1,3%, στα 88,85 δολάρια.

Νωρίτερα, το WTI είχε καταγράψει άνοδο έως και 3%, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν θα πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις στις ΗΠΑ, εξέλιξη που μείωσε τις προσδοκίες για μια άμεση συμφωνία.

Ωστόσο, δεν λείπουν και τα πιο αισιόδοξα μηνύματα. Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Κχαβάτζα Ασίφ, δήλωσε στο Bloomberg ότι «τα πράγματα διαμορφώνονται ξανά προς την κατεύθυνση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ή μιας συμφωνίας» μεταξύ των δύο πλευρών.

Η αγορά παραμένει έτσι εγκλωβισμένη ανάμεσα σε δύο αντίθετα σενάρια: από τη μία, τη διατήρηση του αποκλεισμού του Ορμούζ και από την άλλη, την προοπτική μιας συμφωνίας που θα επέτρεπε την αποκατάσταση της κυκλοφορίας από ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ παρέτεινε τη Δευτέρα την αναστολή εφαρμογής αμερικανικού ναυτιλιακού νόμου που περιορίζει τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ αμερικανικών λιμανιών σε πλοία υπό αμερικανική σημαία, περιορίζοντας ωστόσο την εξαίρεση σε πλοία που μεταφέρουν συγκεκριμένους ενεργειακούς πόρους.

Η απόφαση ήρθε μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

«Η αγορά πετρελαίου παραμένει σε μεγάλο βαθμό καθοδηγούμενη από τους τίτλους ειδήσεων, γεγονός που αφήνει τις τιμές να κινούνται απότομα προς κάθε κατεύθυνση», ανέφεραν στρατηγικοί αναλυτές της ING σε σημείωμά τους.

Όπως εκτιμούν, η πρόσφατη αισιοδοξία για μια πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υποχωρεί γρήγορα, ενώ η σημερινή ρητορική δείχνει ότι μια συμφωνία παραμένει ακόμη αρκετά μακριά. Ως αποτέλεσμα, οι κίνδυνοι για τις τιμές του πετρελαίου παραμένουν με ανοδική κατεύθυνση.