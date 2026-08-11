Μέσι: Διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του μετά το θάνατο του πατέρα του

Βαρύ πλήγμα για το Λιονέλ Μέσι αποτέλεσε ο θάνατος του πατέρα του, Χόρχε, με τον Αργεντινό σούπερ σταρ να αποφασίζει να απομακρυνθεί προσωρινά από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, προκειμένου να αφοσιωθεί στην οικογένειά του και να διαχειριστεί την απώλεια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού Foot Mercato, ο Μέσι δεν έχει θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στο ποδόσφαιρο, επιλέγοντας να παραμείνει στο πλευρό των αγαπημένων του προσώπων σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χόρχε Μέσι έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή (7/8), σε ηλικία 68 ετών, σε κλινική του Ροσάριο, έπειτα από μακρά ασθένεια. Η απώλειά του αφήνει ένα βαθύ κενό στη ζωή του Λιονέλ Μέσι, με τον πατέρα του να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρουσίες τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ο Χόρχε Μέσι είχε διατελέσει επί σειρά ετών εκπρόσωπος και στενός συνεργάτης του γιου του, έχοντας καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της καριέρας του και στις σημαντικές αποφάσεις που συνόδευσαν την πορεία του μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Μετά την πληροφορία για τον θάνατο του πατέρα του, ο Λιονέλ Μέσι διέκοψε άμεσα τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με την Ίντερ Μαϊάμι και ταξίδεψε στην Αργεντινή, προκειμένου να βρεθεί κοντά στην οικογένειά του.

Χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η επιστροφή του

Η απόφαση του Μέσι να απομακρυνθεί από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις έχει δημιουργήσει ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της καριέρας του, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί ημερομηνία επιστροφής του στην Ίντερ Μαϊάμι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αργεντίνικου Τύπου, ο 39χρονος ποδοσφαιριστής επιθυμεί να αφήσει προσωρινά στην άκρη το ποδόσφαιρο, ώστε να πενθήσει την απώλεια του πατέρα του και να στηρίξει τους δικούς του ανθρώπους.

Η απουσία συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος επιστροφής δείχνει ότι, αυτή τη στιγμή, η αγωνιστική δράση βρίσκεται σε δεύτερη μοίρα για το Μέσι. Ο ίδιος δεν έχει δώσει μέχρι τώρα κάποια ένδειξη σχετικά με το πότε θα επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους.

Προτεραιότητά του είναι η οικογένειά του, έχοντας στο πλευρό του τη μητέρα του, τα αδέλφια του, τη σύζυγό του και τα παιδιά του.

Στο πλευρό του αναμένεται να βρεθούν επίσης συμπαίκτες και μέλη της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, μεταξύ των οποίων οι Λεάντρο Παρέδες, Νικολάς Οταμέντι και Άνχελ Ντι Μαρία, προκειμένου να του εκφράσουν τη συμπαράστασή τους και να σταθούν δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.