Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Μεικτά πρόσημα αταγράφονται την Τρίτη (11/8) στη Wall Street, ενώ οι τιμές του πετρελαίου παρέμεναν σχετικά σταθερές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις ενδείξεις προόδου για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, χωρίς ωστόσο να υποχωρούν οι αμφιβολίες για το κατά πόσο ΗΠΑ και Ιράν μπορούν να καταλήξουν σε μια ευρύτερη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύεται κατά 0,34% στις 53.159,51 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,02% στις 7.750,51 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώθηκε κατά 0,39% στις 26.500,89 μονάδες.

Στήριξη στην αγορά παρείχε και η μετοχή της Nvidia, η οποία ενισχυόταν περίπου 2%. Η εταιρεία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συνεργάζεται με έξι μεγάλους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, με στόχο να κινητοποιηθούν περισσότερα από 500 δισ. δολάρια για επενδύσεις στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι κινήσεις στις αγορές πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας για την πορεία των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ομάν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, η Τεχεράνη εξακολουθεί να απορρίπτει την επανέναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, έως ότου ικανοποιηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Κυριακή ότι «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων» όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν να παραβιάζουν το μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου και δεν αποζημιώνουν το Ιράν για τις συγκεκριμένες παραβιάσεις, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim.

Στην αγορά ενέργειας, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) υποχωρούσαν οριακά, στα περίπου 81 δολάρια το βαρέλι. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνταν και το διεθνές σημείο αναφοράς Brent, στα περίπου 87 δολάρια το βαρέλι.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) του Ιουλίου αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη θα ακολουθήσει ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI).

Οι συγκεκριμένες μετρήσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και τα οποία περιπλέκουν τις εκτιμήσεις της Fed για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενδέχεται να φέρουν τη Fed αντιμέτωπη με ένα δύσκολο δίλημμα. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις, την ώρα που η σημαντική επιβράδυνση των προσλήψεων προκαλεί ερωτήματα σχετικά με την ανθεκτικότητα της καταναλωτικής δαπάνης και της οικονομίας συνολικά.

«Αναμένω ότι τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή θα συνεχίσουν την πτωτική τάση, ενισχύοντας περαιτέρω το επιχείρημα υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων από τη Fed, αντί για μια αύξησή τους, παρά την αδύναμη έκθεση για την απασχόληση της περασμένης Παρασκευής», δήλωσε ο Ντένις Φόλμερ, επικεφαλής επενδύσεων της Montis Financial.

Όπως πρόσθεσε, ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών ενδέχεται να παραμείνει επίμονος, ωστόσο ο συγκεκριμένος κλάδος δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από τα επιτόκια, γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, δεν θα πρέπει να υπονομεύσει το σενάριο διατήρησης των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα.