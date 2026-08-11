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Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγωδία
Ειδήσεις
17:08 - 11 Αυγ 2026

Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγωδία

Reporter.gr Newsroom
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Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρησμού της τράπεζας Marfin, τον Μάιο του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα.

Η 46χρονη οδηγήθηκε το πρωί, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και στη συνέχεια απολογήθηκε για περίπου μία ώρα. Μέσω του συνηγόρου της κατέθεσε πολυσέλιδο υπόμνημα, ενώ απάντησε και στις ερωτήσεις της ανακρίτριας.

Η ίδια αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση εκείνης της ημέρας, αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα τη στιγμή της επίθεσης. Παράλληλα, αμφισβητεί ότι έχει ταυτοποιηθεί από την αστυνομική έρευνα και υποστηρίζει ότι το ίδιο φωτογραφικό υλικό είχε εξεταστεί και στο παρελθόν, χωρίς να προκύψει κάτι σε βάρος της.

Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή. Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι άνδρες.

Η 46χρονη, μόνιμη κάτοικος Βρετανίας, συνελήφθη στο Λονδίνο στις 13 Ιουλίου και συναίνεσε στην έκδοσή της στην Ελλάδα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkm446l4yli9?integrationId=eexbs1jkg0kofln)

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