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Ορμούζ, πετρέλαιο και αποζημιώσεις: Νέο μπρα-ντε-φερ Τραμπ με το Ιράν
Ειδήσεις
15:45 - 11 Αυγ 2026

Ορμούζ, πετρέλαιο και αποζημιώσεις: Νέο μπρα-ντε-φερ Τραμπ με το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (10/8) ότι το Ιράν θα πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις για «τις ζημιές που έχει προκαλέσει» κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών.

«Μπορείς να το πεις αποζημιώσεις. Ζήτησαν αποζημιώσεις ή, θα μπορούσες να πεις, ζήτησαν χρήματα για τις ζημιές που έχουμε προκαλέσει εμείς, και είπα ότι είναι καλή ιδέα. Λοιπόν, εμείς θα ζητήσουμε χρήματα για τις ζημιές που έχουν προκαλέσει εκείνοι σε μια περίοδο 50 ετών», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Πρόσθεσε ότι οι αποζημιώσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ζημιών που αφορούν Αμερικανούς στρατιωτικούς και άλλους Αμερικανούς που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στη Μέση Ανατολή, καθώς και για τις οικογένειες διαδηλωτών που σκοτώθηκαν κατά την καταστολή μαζικών κινητοποιήσεων από το ιρανικό καθεστώς φέτος.

«Αν υπάρχουν ζημιές που πρέπει να αποζημιωθούν, νομίζω ότι το Ιράν θα πρέπει να τις πληρώσει», είπε.

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο την Τρίτη (11/8). Το πετρέλαιο Brent, ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς, ενισχύθηκε κατά 2,5%, φτάνοντας τα 89,89 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραφε άνοδο 2,9%, στα 84,49 δολάρια το βαρέλι.

Ξεχωριστά, ο πρόεδρος έγραψε τη Δευτέρα στην Truth Social ότι «απαιτεί αποζημίωση από το Ιράν».

«Είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, γιατί τώρα κι εγώ απαιτώ αποζημίωση από το Ιράν», είπε, αναφερόμενος σε απώλειες και τραυματισμούς αμάχων και στρατιωτικών. «Έχω δώσει εντολή στους εκπροσώπους μου να εντάξουν το ζήτημα αυτό ξεκάθαρα σε οποιεσδήποτε και όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις».

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν απαιτήσεις για αποζημιώσεις

Η απαίτηση του Τραμπ για αποζημιώσεις δημιουργεί ένα νέο σημείο αντιπαράθεσης, μετά την παρουσίαση από το Ιράν, το Σάββατο, των δικών του όρων για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού από την οποία διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας πετρελαϊκής διακίνησης πριν από τον πόλεμο.

Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγαντρ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, δήλωσε το Σάββατο ότι τα Στενά δεν πρόκειται να ανοίξουν ξανά έως ότου η Ουάσινγκτον άρει τον ναυτικό αποκλεισμό και τις κυρώσεις, αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιοχή, καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις και αποδεσμεύσει τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Το Συμβούλιο ζήτησε επίσης τον τερματισμό των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον των περιφερειακών συμμάχων του Ιράν.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε την Τρίτη στο οικονομικό σκέλος της αντιπαράθεσης. Ο εκπρόσωπός του, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, απάντησε στις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ότι οι αμερικανικές κυρώσεις «στραγγαλίζουν» το Ιράν.

Ο Μπαγκαΐ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον επιλέγει τις κυρώσεις κάθε φορά που η διπλωματία αποτυγχάνει και τις εντείνει όταν αυτές δεν αποδίδουν — μια πρακτική που, όπως είπε, έχει πάψει να αποτελεί απλώς «πολιτική» και έχει μετατραπεί σε «καταναγκαστικό εθισμό».

Εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης τη Δευτέρα ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό έχει απομακρύνει τις νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ και πλέον έχει «100%» τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού, με τις αποζημιώσεις να αναδεικνύονται στο τελευταίο σημείο έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

«Είναι πλέον ανοιχτά», είπε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «οι μόνες που έχουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ αυτή τη στιγμή».

Το πρωί της Τρίτης, το βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου (UKMTO) ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό που αφορούσε ένα δεξαμενόπλοιο και στρατιωτικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

«Συνιστάται στα πλοία να λαμβάνουν υπόψη τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη θαλάσσια ασφάλεια και να παραμένουν σε επαγρύπνηση λόγω του εξελισσόμενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος», ανέφερε ο οργανισμός. «Οι αρμόδιες αρχές είναι ενήμερες και οι σχετικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη».

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επιμείνει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ αποδεχθούν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, μεταξύ άλλων την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Παράλληλα, οι συζητήσεις του Ιράν με το Ομάν σχετικά με μια συμφωνία για τη ναυσιπλοΐα δεν πρόκειται, σύμφωνα με την Τεχεράνη, να οδηγήσουν σε πλήρες άνοιγμα της θαλάσσιας οδού.

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένος να επιτρέψει στις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις να πλήξουν το Ιράν, αντί να προχωρήσει σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις.

Το αδιέξοδο αφήνει την Ουάσινγκτον να αντιμετωπίζει τη ναυτική της παρουσία ως μια μόνιμη δύναμη που εγγυάται την πρόσβαση στη θαλάσσια οδό, ενώ η Τεχεράνη θεωρεί την ίδια αυτή παρουσία ως το βασικό εμπόδιο για την αποκατάσταση της κανονικής ναυσιπλοΐας. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αποκλείουν τα λιμάνια του.

Οι διαταραχές στην ενεργειακή τροφοδοσία παραμένουν βασική ανησυχία για τις αγορές. Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, δήλωσε ο Λόιντ Τσαν, ανώτερος αναλυτής συναλλάγματος της MUFG Bank στη Σιγκαπούρη, επισημαίνοντας ότι οι τιμές του Brent παραμένουν πολύ υψηλότερα από τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Παρότι παραμένει πιθανότητα να σημειωθούν κατά διαστήματα νέες εξάρσεις της έντασης, ο Τσαν εκτίμησε ότι ένας ολοκληρωτικός περιφερειακός πόλεμος εξακολουθεί να μην αποτελεί το βασικό σενάριο.

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