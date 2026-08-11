ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η πράσινη ευκαιρία της Αφρικής και της Βραζιλίας απέναντι στην παγίδα των πρώτων υλών
Pexels
Ειδήσεις
18:15 - 11 Αυγ 2026

Η πράσινη ευκαιρία της Αφρικής και της Βραζιλίας απέναντι στην παγίδα των πρώτων υλών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για πέντε αιώνες, οι πρώτες ύλες της Αφρικής και της Βραζιλίας ταξίδευαν προς τον υπόλοιπο κόσμο σε χαμηλές τιμές, για να επιστρέψουν συχνά στις ίδιες χώρες ενσωματωμένες σε ακριβότερα, τελικά προϊόντα. Η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να αποτελέσει μια ιστορική ευκαιρία για να αλλάξει αυτό το μοντέλο.

Σύμφωνα με το Project Syndicate, η σημερινή παγκόσμια ενεργειακή κρίση έχει καταστήσει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας. Οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και το αυξημένο κόστος ενέργειας πιέζουν κυβερνήσεις, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας την παραγωγικότητα και εντείνοντας τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες.

Οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα έντονες στην Αφρική, όπου η ενεργειακή φτώχεια, οι ελλείψεις σε υποδομές και η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρά εμπόδια ανάπτυξης. Ακόμη και οι χώρες που παράγουν ενέργεια δεν μένουν ανεπηρέαστες: εξάγουν αργό πετρέλαιο και την ίδια στιγμή εισάγουν ακριβότερα διυλισμένα προϊόντα, όπως ντίζελ και βενζίνη.

Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι βαθύτερο. Η πολυετής εξάρτηση από την εξαγωγή πρώτων υλών έχει οδηγήσει σε συγκέντρωση εισοδήματος, οικονομική εξάρτηση από το εξωτερικό και αποδυνάμωση άλλων παραγωγικών κλάδων. Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι απλώς να εξαχθούν περισσότερα κρίσιμα ορυκτά ή περισσότερη ενέργεια, αλλά να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία μέσα στις ίδιες τις χώρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία μεταξύ των χωρών του Παγκόσμιου Νότου μπορεί να αποκτήσει στρατηγική σημασία. Η Βραζιλία, υπό τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συνεργασία Νότου-Νότου, ενισχύοντας τις σχέσεις της με αφρικανικές χώρες όπως η Μοζαμβίκη και η Νότια Αφρική. Η συνεργασία αυτή ήδη επεκτείνεται σε τομείς όπως η γεωργία, η υγεία, η εκπαίδευση και η ενέργεια, όμως η πράσινη βιομηχανία θα μπορούσε να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο πεδίο.

Αφρική και Βραζιλία διαθέτουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε δύο κρίσιμους τομείς της ενεργειακής μετάβασης: τα κρίσιμα ορυκτά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η ανάγκη για ένα νέο βιώσιμο μοντέλο

Αφρικανικές χώρες διαθέτουν σημαντικά αποθέματα κοβαλτίου, γραφίτη, λιθίου και μαγγανίου, ενώ η Βραζιλία διαθέτει, μεταξύ άλλων, λίθιο, γραφίτη, νικέλιο και σπάνιες γαίες. Το παγκόσμιο εμπόριο ακατέργαστων και ημιεπεξεργασμένων κρίσιμων ορυκτών έφτασε περίπου τα 2,5 τρισ. δολάρια το 2023 και αναμένεται να τριπλασιαστεί έως το 2030.

Η πρόκληση είναι να μην επαναληφθεί το παλιό μοντέλο: εξαγωγή πρώτων υλών και εισαγωγή ακριβών τελικών προϊόντων. Μέσω κοινών αλυσίδων παραγωγής, μεταφοράς τεχνογνωσίας, ερευνητικών συνεργασιών και βιομηχανικής πολιτικής, οι χώρες μπορούν να μετατρέψουν τον ορυκτό τους πλούτο σε βιομηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη.

Αντίστοιχες δυνατότητες υπάρχουν και στην ενέργεια. Η Αφρική διαθέτει εξαιρετικές συνθήκες για ηλιακή και αιολική παραγωγή, ενώ η Βραζιλία αποτελεί παγκόσμια δύναμη στα βιοκαύσιμα και την υδροηλεκτρική ενέργεια. Η εμπειρία της Βραζιλίας από το πρόγραμμα «Luz para Todos», το οποίο έχει συνδέσει περισσότερα από 17 εκατ. κάτοικους της υπαίθρου με το ηλεκτρικό δίκτυο από το 2003, θα μπορούσε να προσαρμοστεί στις ανάγκες αφρικανικών χωρών. Αντίστοιχα, η Αφρική έχει αναπτύξει καινοτόμες λύσεις, όπως τα συστήματα ηλιακής ενέργειας με πληρωμή ανά χρήση.

Η πράσινη μετάβαση, όμως, δεν μπορεί να περιοριστεί στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών. Χρειάζεται βιομηχανική παραγωγή, τεχνογνωσία, εκπαίδευση και νέες θέσεις εργασίας. Η Διεθνής Υπηρεσία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκτιμά ότι η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Αφρική έως το 2030, ιδιαίτερα στην ηλιακή ενέργεια, τις ηλεκτρικές υποδομές και την πράσινη μεταποίηση.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο παραμένει η χρηματοδότηση. Παρότι η Αφρική διαθέτει περίπου το 60% των καλύτερων ηλιακών πόρων παγκοσμίως, προσελκύει μόλις περίπου το 3% των παγκόσμιων επενδύσεων στην ενέργεια και το 2% στις επενδύσεις καθαρής ενέργειας. Παράλληλα, το υψηλό κόστος δανεισμού περιορίζει τις δυνατότητες επενδύσεων.

Το μεγάλο στοίχημα, επομένως, είναι αν η πράσινη μετάβαση θα αναπαράγει την παλιά σχέση εξάρτησης ή αν θα γίνει εργαλείο για την ανατροπή της. Για την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, η συνεργασία μπορεί να αποτελέσει τον δρόμο ώστε οι στρατηγικοί τους πόροι να μετατραπούν όχι απλώς σε εξαγωγικά έσοδα, αλλά σε βιομηχανική ισχύ, τεχνολογική γνώση, θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανά

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπουργείο Τουρισμού: 647.000 αιτήσεις για τον «Τουρισμό για Όλους» – «Οι πολίτες κατανοούν, το ΠΑΣΟΚ όχι»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Υπουργείο Τουρισμού: 647.000 αιτήσεις για τον «Τουρισμό για Όλους» – «Οι πολίτες κατανοούν, το ΠΑΣΟΚ όχι»

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θέουτα: Αποχώρησαν οι περισσότεροι μετανάστες - Οι μαρτυρίες, η κριτική της ΕΕ και η απάντηση Σάντσεθ
Ειδήσεις

Θέουτα: Αποχώρησαν οι περισσότεροι μετανάστες - Οι μαρτυρίες, η κριτική της ΕΕ και η απάντηση Σάντσεθ

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου

Κίνα: Πλήρης υποστήριξη στη Βραζιλία σε κάθε μορφή «εξωτερικής παρέμβασης»
Ειδήσεις

Κίνα: Πλήρης υποστήριξη στη Βραζιλία σε κάθε μορφή «εξωτερικής παρέμβασης»

Βραζιλία κατά Τραμπ: «Αυθαίρετοι και αδικαιολόγητοι» οι αμερικανικοί δασμοί
Ειδήσεις

Βραζιλία κατά Τραμπ: «Αυθαίρετοι και αδικαιολόγητοι» οι αμερικανικοί δασμοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τεχνολογία
11/08/2026 - 19:30

Οι πόλεμοι της νέας εποχής κρίνονται και από το Διάστημα – Η κούρσα των δορυφόρων

Magazino
11/08/2026 - 19:00

Οδύσσεια: 7 στους 10 Έλληνες θεατές λένε «ναι» στην ταινία του Νόλαν

Τεχνολογία
11/08/2026 - 18:40

Η Wall Street βάζει $500 δισ. στην AI – Το νέο μεγάλο στοίχημα της Nvidia

Ειδήσεις
11/08/2026 - 18:15

Η πράσινη ευκαιρία της Αφρικής και της Βραζιλίας απέναντι στην παγίδα των πρώτων υλών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 17:45

Υπουργείο Τουρισμού: 647.000 αιτήσεις για τον «Τουρισμό για Όλους» – «Οι πολίτες κατανοούν, το ΠΑΣΟΚ όχι»

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Magazino
11/08/2026 - 17:27

Βερολίνο: Γεμάτες πίστες, άδεια ταμεία – Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η κουλτούρα των κλαμπ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 17:08

Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγωδία

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 16:53

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:41

Μέσι: Διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του μετά το θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:31

Τραγωδία στο Πικέρμι: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο μέτωπο της φωτιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:27

Ιστορική απόφαση στο Λίβανο: Το κοινοβούλιο καταργεί τη θανατική ποινή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:08

Στο νοσοκομείο Χανίων ο Μητσοτάκης μετά από πτώση με ποδήλατο

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:04

Ρωσία: Εκτός εκλογών το μοναδικό κόμμα που λέει «όχι» στον πόλεμο

Πολιτική
11/08/2026 - 15:53

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:51

Reuters: Τα φθηνά γεύματα δεν αρκούν πλέον για τις αλυσίδες fast food στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:45

Ορμούζ, πετρέλαιο και αποζημιώσεις: Νέο μπρα-ντε-φερ Τραμπ με το Ιράν

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:30

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Εμπορεύματα
11/08/2026 - 13:21

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ