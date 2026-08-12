Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden

Με κεντρικό θέμα «Europe 2026: Resilience, Innovation & Competitiveness», το Forum θα επικεντρωθεί σε κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, μεταξύ των οποίων:
· Κεφαλαιαγορές και τραπεζικό σύστημα
· Άμυνα, ασφάλεια και τεχνολογίες διττής χρήσης
· Ενέργεια, υποδομές και βιομηχανικός μετασχηματισμός
· Τεχνητή Νοημοσύνη, ψηφιοποίηση και παραγωγικότητα
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Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του 11th Business Forum Greece–Sweden.