Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden

Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών ανακατατάξεων, τεχνολογικών αλλαγών και νέων προκλήσεων, ο ρόλος της Ευρώπης και οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητάς της θα βρεθούν στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden, που διοργανώνει το Ελληνοσουηδικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Σουηδίας, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα.

Με κεντρικό θέμα «Europe 2026: Resilience, Innovation & Competitiveness», το Forum θα επικεντρωθεί σε κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, μεταξύ των οποίων: · Κεφαλαιαγορές και τραπεζικό σύστημα · Άμυνα, ασφάλεια και τεχνολογίες διττής χρήσης · Ενέργεια, υποδομές και βιομηχανικός μετασχηματισμός · Τεχνητή Νοημοσύνη, ψηφιοποίηση και παραγωγικότητα Το Reporter είναι Χορηγός Επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του 11th Business Forum Greece–Sweden.