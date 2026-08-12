Πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το μανιφέστο του Ζάγκερμπεγκ σχετικά με την ΤΝ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Platforms, Mark Zuckerberg, δημοσίευσε ένα κείμενο 6.500 λέξεων, στο οποίο παρουσιάζει τις απόψεις της εταιρείας για τον αγώνα δρόμου στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI), τη σημασία της για την κοινωνία και τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, η αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να ρυθμίσει και να προωθήσει την τεχνολογία. Ακολουθούν ορισμένα βασικά συμπεράσματα.

Η Meta στρέφεται περισσότερο προς το open source

Η εταιρεία θα αρχίσει και πάλι να κυκλοφορεί μοντέλα με ανοιχτά βάρη (open weights), πράγμα που σημαίνει ότι οι παράμετροί τους θα μπορούν να κατεβαίνουν από οποιονδήποτε. Η Meta είχε σταματήσει αυτή την πρακτική μετά την αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της στον τομέα της AI πέρυσι.

Ο Zuckerberg υποστηρίζει επίσης ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η απόσταξη (distillation), μια αμφιλεγόμενη πρακτική κατά την οποία οι προγραμματιστές υποβάλλουν ερωτήματα σε ανταγωνιστικά μοντέλα προκειμένου να αντιγράψουν ή να αναπαράγουν όσα αυτά «γνωρίζουν».

«Κάποιοι προσπάθησαν να παρουσιάσουν την απόσταξη ως κάτι επιβλαβές, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να προστατεύσουμε την αρχή σύμφωνα με την οποία μπορείς να μαθαίνεις από οτιδήποτε μπορείς να παρατηρήσεις», γράφει.

Η εταιρεία θα επενδύσει περισσότερα χρήματα στις κοινότητες κοντά στα data centers

«Η βιώσιμη ανάπτυξη των υποδομών σημαίνει ότι οι κοινότητες πρέπει να επωφελούνται σημαντικά από κάθε έργο», γράφει ο Zuckerberg.

Αναφέρεται στην εμπειρία της Richland Parish στη Λουιζιάνα, όπου εκπαιδευτικοί έλαβαν επιταγές μπόνους ύψους 50.000 δολαρίων, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από την αυξημένη οικονομική δραστηριότητα που δημιουργήθηκε γύρω από το campus του data center της εταιρείας, Hyperion.

Η εταιρεία θα δημιουργήσει ένα ταμείο ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, με την ονομασία «Future Is For Everyone Fund», για την άμεση στήριξη των κοινοτήτων γύρω από τις εγκαταστάσεις της — προσφέροντας έτσι στην εταιρεία ένα νέο επιχείρημα απέναντι στο ολοένα και ισχυρότερο κύμα αντιδράσεων κατά των data centers.

Ο Zuckerberg θέλει την κυβέρνηση να συμμετέχει νωρίτερα στην κυκλοφορία νέων μοντέλων

Η κυβέρνηση Trump βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογής ενός εκτελεστικού διατάγματος που προβλέπει μια εθελοντική περίοδο ελέγχου 30 ημερών για νέα μοντέλα.

Ο Zuckerberg έχει εκφράσει την αντίθεσή του, υποστηρίζοντας ότι οι 30 ημέρες αποτελούν «αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα», δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο εξελίσσεται η τεχνολογία.

Η δική του λύση είναι «μια στενή, προληπτική συνεργασία μεταξύ των κορυφαίων εργαστηρίων AI και της κυβέρνησης, αντί για μια άκαμπτη διαδικασία και ένα προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα ελέγχου που θα ακολουθείται σε όλες τις περιπτώσεις».

Όπως υποστηρίζει, τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης «θα πρέπει να μοιράζονται με την κυβέρνηση ενδιάμεσα checkpoints της εκπαίδευσης των νέων μοντέλων, ώστε αυτά να μπορούν να χρησιμοποιούνται και να ελέγχονται, αντί να περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση».

Περισσότερη εποπτεία για την κυκλοφορία μοντέλων μέσα στις ίδιες τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Meta

Ο Zuckerberg λέει ότι η Meta υιοθετεί μια νέα δομή διακυβέρνησης, η οποία δίνει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας την εξουσία να αποφασίζει αν τα νέα μοντέλα πληρούν τα κριτήρια ασφάλειας που έχει εγκρίνει το ίδιο το συμβούλιο.

«Δεν πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον μου, της Meta ή του κόσμου να είμαι εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος ο μοναδικός υπεύθυνος για την απόφαση σχετικά με το πώς θα αναπτυχθεί η υπερευφυΐα», γράφει.

Καλεί και άλλες εταιρείες να υιοθετήσουν παρόμοιες δομές και υποστηρίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει «μια εκδοχή αυτής της διαδικασίας σε ολόκληρο τον κλάδο».

Ο Zuckerberg λέει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να αποφασίζουν ποια μορφή θα παίρνει η AI

Ο Zuckerberg χρησιμοποιεί εδώ και κάποιο διάστημα τον όρο «personal superintelligence» (προσωπική υπερευφυΐα) για να περιγράψει το όραμα της Meta για την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο συγκεκριμένο κείμενο δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Υποστηρίζει ότι οι ίδιοι οι χρήστες — και όχι ο δημιουργός του μοντέλου — θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τον καθορισμό των αξιών του συστήματος, διαφοροποιώντας έτσι τη θέση της Meta από την προσέγγιση άλλων εταιρειών.

Υποστηρίζει επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει «μια πλήρως ιδιωτική λειτουργία για προσωπικούς agents, όπου ούτε η Meta ούτε οποιοσδήποτε άλλος πάροχος υπηρεσιών θα μπορεί να βλέπει ή να αποκτά πρόσβαση στις πληροφορίες σας»