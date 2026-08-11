ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ρωσία: Εκτός εκλογών το μοναδικό κόμμα που λέει «όχι» στον πόλεμο
Ειδήσεις
16:04 - 11 Αυγ 2026

Ρωσία: Εκτός εκλογών το μοναδικό κόμμα που λέει «όχι» στον πόλεμο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας απέκλεισε τη Δευτέρα το φιλελεύθερο κόμμα Γιάμπλοκο (Yabloko) από τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, θέτοντας εκτός μάχης τη μοναδική επισήμως καταχωρισμένη πολιτική δύναμη που αντιτίθεται ανοιχτά στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η απόφαση αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της αυξανόμενης δυσανεξίας των ρωσικών αρχών απέναντι στις αντιπολεμικές φωνές και περιορίζει ακόμη περισσότερο τον ήδη ασφυκτικό χώρο για πολιτική διαφωνία στη Ρωσία.

«Ο αποκλεισμός του Γιάμπλοκο από τις εκλογές σημαίνει ότι αρνούμαστε τον διάλογο με ανθρώπους που θέτουν ερωτήματα άβολα για τις αρχές», δήλωσε ο επικεφαλής του κόμματος, Νικολάι Ριμπάκοφ, ο οποίος δεσμεύτηκε να προσφύγει κατά της απόφασης, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters.

Το δικαστήριο δικαίωσε προσφυγή του μικρού, φιλοκρεμλινικού εθνικιστικού κόμματος Ροντίνα (Rodina), το οποίο ζητούσε τον αποκλεισμό του Γιάμπλοκο από τις εκλογές. Το Ροντίνα κατηγόρησε το κόμμα ότι είχε λάβει μη δηλωμένη προεκλογική υποστήριξη, μεταξύ άλλων και από δυτικές πηγές.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης ακροαματικής διαδικασίας, ο Ριμπάκοφ υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες. Χαρακτήρισε την υπόθεση αντισυνταγματική επίθεση στην ελευθερία της σκέψης, υποστηρίζοντας ότι πολιτικοί αντίπαλοι επιχειρούν να απομακρύνουν έναν ανταγωνιστή από το εκλογικό πεδίο.

«Θέλουμε ειρήνη»

Έξω από το δικαστήριο, σε μια σπάνια εικόνα δημόσιας αμφισβήτησης, συγκεντρώθηκαν μερικές εκατοντάδες υποστηρικτές του Γιάμπλοκο, στην πλειονότητά τους νέοι, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν στην περιοχή.

Κάποιοι κρατούσαν μήλα, θέλοντας να δηλώσουν την υποστήριξή τους στο κόμμα - «Yabloko» σημαίνει «μήλο» στα ρωσικά. Ένας από τους συγκεντρωμένους φορούσε τη ρωσική σημαία σαν κάπα.

«Θεωρούμε απαραίτητο να δείξουμε ότι είμαστε πολλοί και ότι είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξή μας προς αυτό το κόμμα, γιατί όλοι θέλουμε ειρήνη», δήλωσε μια υποστηρίκτρια, η Γεβγκένια.

Κάποτε μία από τις σημαντικότερες φιλελεύθερες πολιτικές δυνάμεις της μετασοβιετικής Ρωσίας, το Γιάμπλοκο διαθέτει σήμερα μόλις λίγες έδρες σε περιφερειακά κοινοβούλια και καμία στο εθνικό κοινοβούλιο.

Στη Δούμα, το κόμμα Ενωμένη Ρωσία, που στηρίζει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και άλλες ευρύτερα φιλοκρεμλινικές δυνάμεις, αναμένεται να διατηρήσουν την κυριαρχία τους και μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η προεκλογική περίοδος είχε προσφέρει στο Γιάμπλοκο μια σπάνια ευκαιρία να ακουστεί περισσότερο, καθώς το κόμμα ζητούσε από τη Ρωσία να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα απορρίψει μια τέτοια πρόταση, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκει μια συνολική συμφωνία που θα ικανοποιεί τους δικούς του όρους.

Η στήριξη στον πόλεμο υποχωρεί

Ο αποκλεισμός του Γιάμπλοκο έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτικά συγκυρία για το Κρεμλίνο, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές και ο πόλεμος επηρεάζει ολοένα περισσότερο την καθημερινότητα των Ρώσων.

Ουκρανικά drones μεγάλου βεληνεκούς έχουν επανειλημμένα πλήξει ενεργειακές υποδομές και κόμβους μεταφορών και logistics στη Ρωσία, προκαλώντας προβλήματα στον ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήττοντας επιχειρήσεις.

Το πραγματικό μέγεθος της αντίθεσης στον πόλεμο είναι δύσκολο να αποτιμηθεί, λόγω των αυστηρών περιορισμών που έχουν επιβληθεί σε κάθε μορφή δημόσιας διαφωνίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ανεξάρτητο ερευνητικό κέντρο Levada, το 66% των Ρώσων δήλωσε τον Ιούλιο ότι στηρίζει τις ενέργειες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από τον Φεβρουάριο του 2022.

«Είναι προφανές ότι η απαίτηση για ειρήνη και ελευθερία έχει αποδειχθεί σήμερα σημαντικά ισχυρότερη απ’ ό,τι υπολόγιζαν οι αρχές», δήλωσε ο Ριμπάκοφ.

Επικαλούμενες λόγους εθνικής ασφάλειας, οι ρωσικές αρχές έχουν θεσπίσει ολοένα αυστηρότερους νόμους λογοκρισίας και περιορισμού της έκφρασης μετά την έναρξη του πολέμου. Οι νόμοι αυτοί έχουν χρησιμοποιηθεί για την καταστολή όσων τάσσονται κατά της εισβολής, οδηγώντας πολλούς ακτιβιστές και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Τον περασμένο μήνα, ο πολιτικός Μπόρις Ναντιέζντιν, ο οποίος είχε επιχειρήσει να κατέβει στις εκλογές με αντιπολεμικό πρόγραμμα, χαρακτηρίστηκε «ξένος πράκτορας». Στη συνέχεια εγκατέλειψε τη Ρωσία.

Η απόφαση κατά του Γιάμπλοκο αφήνει πλέον ακόμη λιγότερο χώρο για μια οργανωμένη, δημόσια και εκλογικά εκφρασμένη αντιπολεμική φωνή στο ρωσικό πολιτικό σύστημα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Πολιτική

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Reuters: Τα φθηνά γεύματα δεν αρκούν πλέον για τις αλυσίδες fast food στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Reuters: Τα φθηνά γεύματα δεν αρκούν πλέον για τις αλυσίδες fast food στις ΗΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι πόλεμοι της νέας εποχής κρίνονται και από το Διάστημα – Η κούρσα των δορυφόρων
Τεχνολογία

Οι πόλεμοι της νέας εποχής κρίνονται και από το Διάστημα – Η κούρσα των δορυφόρων

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Πολιτική

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ουκρανική επίθεση με drone - Μία από τις φονικότερες των τελευταίων μηνών
Ειδήσεις

Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ουκρανική επίθεση με drone - Μία από τις φονικότερες των τελευταίων μηνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τεχνολογία
11/08/2026 - 19:30

Οι πόλεμοι της νέας εποχής κρίνονται και από το Διάστημα – Η κούρσα των δορυφόρων

Magazino
11/08/2026 - 19:00

Οδύσσεια: 7 στους 10 Έλληνες θεατές λένε «ναι» στην ταινία του Νόλαν

Τεχνολογία
11/08/2026 - 18:40

Η Wall Street βάζει $500 δισ. στην AI – Το νέο μεγάλο στοίχημα της Nvidia

Ειδήσεις
11/08/2026 - 18:15

Η πράσινη ευκαιρία της Αφρικής και της Βραζιλίας απέναντι στην παγίδα των πρώτων υλών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 17:45

Υπουργείο Τουρισμού: 647.000 αιτήσεις για τον «Τουρισμό για Όλους» – «Οι πολίτες κατανοούν, το ΠΑΣΟΚ όχι»

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Magazino
11/08/2026 - 17:27

Βερολίνο: Γεμάτες πίστες, άδεια ταμεία – Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η κουλτούρα των κλαμπ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 17:08

Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγωδία

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 16:53

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:41

Μέσι: Διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του μετά το θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:31

Τραγωδία στο Πικέρμι: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο μέτωπο της φωτιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:27

Ιστορική απόφαση στο Λίβανο: Το κοινοβούλιο καταργεί τη θανατική ποινή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:08

Στο νοσοκομείο Χανίων ο Μητσοτάκης μετά από πτώση με ποδήλατο

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:04

Ρωσία: Εκτός εκλογών το μοναδικό κόμμα που λέει «όχι» στον πόλεμο

Πολιτική
11/08/2026 - 15:53

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:51

Reuters: Τα φθηνά γεύματα δεν αρκούν πλέον για τις αλυσίδες fast food στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:45

Ορμούζ, πετρέλαιο και αποζημιώσεις: Νέο μπρα-ντε-φερ Τραμπ με το Ιράν

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:30

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Εμπορεύματα
11/08/2026 - 13:21

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ