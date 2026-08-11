Η Wall Street βάζει $500 δισ. στην AI – Το νέο μεγάλο στοίχημα της Nvidia

Η χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης περνά στην επόμενη φάση. Μετά από περισσότερα από τρία χρόνια τεράστιων επενδύσεων από τους ίδιους τους τεχνολογικούς κολοσσούς, η Wall Street ετοιμάζεται να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της παγκόσμιας «κούρσας» για data centers και υποδομές AI.

Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παρουσίασε τη Δευτέρα ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να κινητοποιήσει τουλάχιστον 500 δισ. δολάρια από κεφάλαια τρίτων για την κατασκευή και επέκταση νέων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Στο εγχείρημα συμμετέχουν μερικοί από τους ισχυρότερους χρηματοπιστωτικούς ομίλους του κόσμου, μεταξύ άλλων οι Goldman Sachs, BlackRock, Blackstone, KKR, Apollo και Brookfield.

Η βασική ιδέα είναι απλή αλλά σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή: οι υποδομές AI δεν αντιμετωπίζονται πλέον απλώς ως εξοπλισμός που αγοράζουν οι τεχνολογικές εταιρείες. Με τα data centers και τους υπερυπολογιστές να παράγουν πλέον έσοδα, η Wall Street θέλει να τους αντιμετωπίσει ως επενδυτικά assets με μακροχρόνιες ταμειακές ροές.

«Αυτά είναι πραγματικά assets», υποστήριξε ο CEO της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, εξηγώντας ότι η χρηματοδότηση με βάση τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία αποτελεί φυσική εξέλιξη καθώς επεκτείνεται η υποδομή της AI, όπως μεταδίδει το CNBC.

Από τα εταιρικά ταμεία στη Wall Street

Μέχρι σήμερα, το τεράστιο κόστος της AI έχει επιβαρύνει κυρίως τους ισολογισμούς των ίδιων των τεχνολογικών εταιρειών. Μόνο οι Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft και Oracle έχουν αντλήσει φέτος συνολικά πάνω από 150 δισ. δολάρια μέσω χρέους και μετοχικών εκδόσεων για data centers, νέα μοντέλα AI και την ανάπτυξη AI agents.

Η Nvidia, μάλιστα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Intel προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 20 δισ. δολαρίων, καθώς οι ανάγκες χρηματοδότησης του κλάδου συνεχίζουν να αυξάνονται.

Το νέο μοντέλο επιχειρεί να μεταφέρει ένα μέρος αυτού του βάρους από τους ισολογισμούς των τεχνολογικών εταιρειών στους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές. Οι έξι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι θα λαμβάνουν ανεξάρτητα τις αποφάσεις χορήγησης δανείων, ενώ η Nvidia θα φέρνει σε επαφή τους πελάτες της με τους χρηματοδότες.

Παράλληλα, η Nvidia θα έχει τη δυνατότητα να εγγυάται έως και 25% κάθε δανείου, κάτι που θα μπορούσε να επιτρέψει σε εταιρείες με χαμηλότερη πιστοληπτική ικανότητα να εξασφαλίζουν ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης.

Οι υποδομές θα πρέπει, ωστόσο, να βασίζονται σε συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές που θα ορίζει η Nvidia, ώστε ο εξοπλισμός να μπορεί να μεταβιβαστεί και να λειτουργήσει από άλλη εταιρεία σε περίπτωση που ο αρχικός δανειολήπτης αντιμετωπίσει προβλήματα.

Το «νέο asset class» και οι κίνδυνοι

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή ανοίγει τον δρόμο για τη τιτλοποίηση των εσόδων από τις υποδομές AI. Όπως εξηγεί ο επικεφαλής digital infrastructure της KKR, ο εξοπλισμός θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως πηγή εσόδων, με τον σχετικό κίνδυνο να «σπάει» και να πωλείται σε διαφορετικούς επενδυτές.

Εδώ, όμως, βρίσκεται και ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους.

Η ιδέα θυμίζει, σε κάποιο βαθμό, την εξέλιξη της αγοράς στεγαστικών τίτλων πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Τότε, τα στεγαστικά δάνεια μετατρέπονταν σε επενδυτικά προϊόντα και διανέμονταν σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όταν οι αθετήσεις πληρωμών αυξήθηκαν, το οικοδόμημα άρχισε να καταρρέει.

Κανείς από τους συμμετέχοντες στο σχέδιο της Nvidia δεν προβλέπει κάτι αντίστοιχο για την AI. Ωστόσο, οι ίδιοι οι χρηματοδότες αναγνωρίζουν ότι η αγορά θα έχει υπερβολές και διορθώσεις.

«Θα υπάρξουν υπερβολές, θα υπάρξουν υποχωρήσεις», προειδοποίησε ο πρόεδρος της Apollo, Τζιμ Ζέλτερ, ενώ ο Σόλομον σημείωσε ότι κάποιοι μεγάλοι παίκτες θα επικρατήσουν, ενώ άλλοι «δεν θα είναι αυτό που περίμεναν οι επενδυτές».

Ο CEO της BlackRock, Λάρι Φινκ, έκανε μάλιστα ευθέως έναν παραλληλισμό με την απαρχή της αγοράς των mortgage-backed securities τη δεκαετία του 1970, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ως ένα νέο πεδίο «χρηματοοικονομικής μηχανικής».

Το στοίχημα είναι τεράστιο. Η McKinsey εκτιμά ότι οι παγκόσμιες δαπάνες για υποδομές AI θα μπορούσαν να φτάσουν τα 7 τρισ. δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας. Αν η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί, η Wall Street δεν θέλει απλώς να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση της τεχνητής νοημοσύνης. Θέλει να γίνει ένας από τους βασικούς ιδιοκτήτες και διαχειριστές του νέου οικονομικού οικοσυστήματος που δημιουργείται γύρω από αυτήν.