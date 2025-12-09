Η ΕΕ απαντά στις κατηγορίες Τραμπ: Είμαστε περήφανοι για τους ηγέτες μας

Η ΕΕ θέλησε να αποκαταστήσει τη δική της εκδοχή την Τρίτη (9/12), μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι η Ευρώπη είναι μια «παρακμάζουσα» ομάδα χωρών που κυβερνώνται από «αδύναμους» ηγέτες.

Ο Τραμπ επέκρινε σκληρά την Ευρώπη, χαρακτηρίζοντάς την κακοδιοικούμενη και ανίκανη να ρυθμίσει τη μετανάστευση, σε συνέντευξή του στη Dasha Burns του POLITICO, η οποία μεταδόθηκε την Τρίτη σε μια ειδική εκπομπή του podcast The Conversation.

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι», είπε ο Ρεπουμπλικάνος, αναφερόμενος στους προέδρους και πρωθυπουργούς της ηπείρου, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Σε αίτημα του POLITICO να απαντήσει στην αιχμηρή αποτίμηση του Τραμπ, η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, υπερασπίστηκε με θέρμη τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και ευγνώμονες που έχουμε εξαιρετικούς ηγέτες, ξεκινώντας από την ηγέτιδα αυτού του οίκου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φον ντερ Λάιεν, για την οποία είμαστε πραγματικά περήφανοι, και η οποία μπορεί να μας καθοδηγήσει μέσα από τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος», είπε η Πίνιο.

Η Πίνιο επαίνεσε επίσης τους «πολλούς άλλους ηγέτες των 27 κρατών-μελών που συμμετέχουν σε αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα, αυτό το εγχείρημα ειρήνης, οι οποίοι καθοδηγούν την ΕΕ μέσα σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει — από το εμπόριο έως τον πόλεμο στη γειτονιά μας».

Πρόσθεσε: «Ας μου επιτραπεί να επαναλάβω αυτό που αισθάνονται πολλοί από τα εκατομμύρια των πολιτών της ΕΕ: Είμαστε περήφανοι για τους ηγέτες μας».

Η Ευρώπη έχει δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, με εθνικό στρατηγικό κείμενο ασφαλείας των ΗΠΑ να υποστηρίζει ότι η ήπειρος βρίσκεται σε πολιτισμική παρακμή, και κορυφαίους αξιωματούχους να επικρίνουν την Ένωση για λογοκρισία, μετά το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ που επέβαλε η Επιτροπή στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ για παραβίαση κανόνων διαφάνειας.