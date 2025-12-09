Μήνυμα αδιαλλαξίας από Πούτιν: Το Ντονμπάς ανήκει ιστορικά στη Ρωσία

Ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνει πως το Κίεβο είναι έτοιμο να παρουσιάσει στις ΗΠΑ τη δική του αντιπρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, στην οποία κατέληξε με τη βοήθεια των Ευρωπαίων, ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντιμίρ Πούτιν, εμφανίζεται για μία ακόμη φορά αμετακίνητος, επαναλαμβάνοντας πως το Ντονμπάς ανήκει «ιστορικά» στη Ρωσία.

Το αφήγημα του Κρεμλίνου για την περιοχή του Ντονμπάς επανέλαβε σήμερα (9/12) για μία ακόμη φορά ο Πούτιν, διαμηνύοντας ότι η Ρωσία θα θα ολοκληρώσει την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και θα επιτύχει όλους τους στόχους της.

Μιλώντας στο ρωσικό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Πούτιν υποστήριξε ότι «το Ντονμπάς είναι ρωσική επικράτεια, αυτό είναι ιστορικό γεγονός» και ισχυρίστηκε πως τα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει η Μόσχα «ήταν πάντα μέρος της Ρωσίας».

Οι σημερινές του δηλώσεις έρχονται μετά από την προειδοποίησή του προ μερικών ημερών πως τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, διαφορετικά η Ρωσία θα την καταλάβει.

Καθιστά έτσι σαφές για μία ακόμη φορά ότι απορρίπτει οποιονδήποτε συμβιβασμό, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Ή θα απελευθερώσουμε αυτά τα εδάφη με τη βία, ή τα ουκρανικά στρατεύματα θα αποχωρήσουν από αυτά τα εδάφη», δήλωσε στο India Today, τη στιγμή που η Μόσχα ελέγχει περίπου το 85% του Ντονμπάς.

Ο Ζελένσκι από τη μεριά του, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραχωρηθούν τα εδάφη αυτά στη Ρωσία, τονίζοντας πως η Μόσχα «δεν έχει το δικαίωμα» να πάρει τα εδάφη, ούτε βάσει του ουκρανικού ούτε βάσει του διεθνούς δικαίου.

Σήμερα (9/12), δε, ανακοινώνοντας πως το Κίεβο είναι έτοιμο να παρουσιάσει την δική του πρόταση στις ΗΠΑ, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Όλα κρέμονται από το αν η Ρωσία είναι διατεθειμένη να βάλει τέλος στον πόλεμο».