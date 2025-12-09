Ζελένσκι: Έτοιμοι να παρουσιάσουμε την πρότασή μας στις ΗΠΑ – Όλα εξαρτώνται από τη Μόσχα

Έτοιμη είναι η Ουκρανία να παρουσιάσει στις ΗΠΑ το σχέδιο που επεξεργάστηκε από κοινού με τους Ευρωπαίους για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, όπως δήλωσε σήμερα (Τρίτη, 9/12) ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι έκανε γνωστό ότι το κομμάτι της πρότασης που αφορά την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους εταίρους έχει πλέον εμπλουτιστεί και βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

«Είμαστε έτοιμοι να το παρουσιάσουμε στους Αμερικανούς εταίρους μας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι ο συντονισμός των επόμενων κινήσεων «με όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό και άμεσο τρόπο».

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε, βέβαια, ότι παρά τις εντατικές διαβουλεύσεις, η πραγματική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις εξαρτάται τελικά από τη Μόσχα και τη στάση που θα κρατήσει.

«Όλα κρέμονται από το αν η Ρωσία είναι διατεθειμένη να βάλει τέλος στον πόλεμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Προσδοκία του Κιέβου, σε κάθε περίπτωση, είναι πως αυτή η νέα μορφή του σχεδίου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βάση για μελλοντικές συνομιλίες. Την ίδια στιγμή, βέβαια, οι πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις παραμένουν ρευστές, αφήνοντας περιθώρια για νέες καθυστερήσεις και εμπόδια στη διαδικασία.