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Ουκρανικό: «Περιορισμένη εκεχειρία» πρότεινε ο Ερντογάν σε συνάντησή του με τον Πούτιν
Ειδήσεις
16:19 - 12 Δεκ 2025

Ουκρανικό: «Περιορισμένη εκεχειρία» πρότεινε ο Ερντογάν σε συνάντησή του με τον Πούτιν

Reporter.gr Newsroom
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Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε συνάντηση την Παρασκευή (12/12) με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο του Διεθνούς Φόρουμ για την Ειρήνη και την Εμπιστοσύνη στο Ασγκαμπάτ του Τουρκμενιστάν, όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις αλλά και τις προσπάθειες ειρηνικής επίλυσης του πολέμου ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία παραμένει πρόθυμη να συμβάλει στις διεθνείς πρωτοβουλίες για ειρήνη.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε επίσης στον Πούτιν ότι μια περιορισμένη εκεχειρία, η οποία θα κάλυπτε ενεργειακές υποδομές και λιμάνια, θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη, σύμφωνα με την Άγκυρα. Συζητήθηκε ακόμη και το θέμα του παγώματος των ρωσικών κεφαλαίων από την ΕΕ.

Ο Πούτιν είχε και σύντομη κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Δηλώσεις Πεσκόφ για τη συνάντηση

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι Πούτιν και Ερντογάν βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και πως δεν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα στις σχέσεις Ρωσίας–Τουρκίας. Τόνισε ότι η πολυεπίπεδη φύση των διμερών σχέσεων βοηθά τις δύο χώρες να αντέχουν τις πιέσεις τρίτων.

Πρόσθεσε ότι η επίσκεψη του Πούτιν στην Τουρκία θα πραγματοποιηθεί μόλις καταστεί δυνατόν, καθώς υπάρχει ήδη σχετική πρόσκληση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν πως οι ευρωπαϊκές ενέργειες για δέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων απειλούν τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος.

Ο Πεσκόφ επεσήμανε, τέλος, ότι η Τουρκία αναμένει την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Ακούγιου, ο οποίος κατασκευάζεται από τη Rosatom.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/12/2025 - 16:25
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