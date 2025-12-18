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Υπό πίεση η κυβέρνηση Όρμπαν μετά τις αποκαλύψεις για σκάνδαλο κακοποίησης ανηλίκων
Ειδήσεις
14:33 - 18 Δεκ 2025

Υπό πίεση η κυβέρνηση Όρμπαν μετά τις αποκαλύψεις για σκάνδαλο κακοποίησης ανηλίκων

Reporter.gr Newsroom
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Τις τελευταίες εβδομάδες, η κοινή γνώμη στην Ουγγαρία έχει εξοργιστεί από βίντεο που δείχνουν παιδιά να υφίστανται κακοποίηση σε κρατικά ιδρύματα ανηλίκων της χώρας. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Deutsche Welle, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν το Σαββατοκύριακο σε διαδηλώσεις στη Βουδαπέστη, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν δημοσιευθεί στο YouTube αρκετά βίντεο που παρουσιάζουν ή περιγράφουν περιστατικά κακοποίησης ανηλίκων σε κρατικά ιδρύματα παιδικής προστασίας στην Ουγγαρία.

Την Παρασκευή, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο συντηρητικός Πέτερ Μαγιάρ έδωσε στη δημοσιότητα μια έως τότε αδημοσίευτη κυβερνητική έκθεση, η οποία καταγράφει περισσότερες από 3.000 υποθέσεις κακοποίησης παιδιών στο κρατικό σύστημα φροντίδας.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το ζήτημα της κακοποίησης παιδιών συγκλονίζει τη χώρα και την πολιτική της ηγεσία. Το 2024, η πρόεδρος της Ουγγαρίας, Καταλίν Νόβακ, παραιτήθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε χορηγήσει χάρη σε συνεργό καταδικασμένου παιδεραστή.

Παρότι ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει δηλώσει ότι η κακοποίηση που αποτυπώνεται στα πρόσφατα βίντεο είναι απαράδεκτη, μένει να φανεί ποια θα είναι η μακροπρόθεσμη αντίδραση της κυβέρνησης και ποιον αντίκτυπο θα έχει το σκάνδαλο στους ψηφοφόρους ενόψει των βουλευτικών εκλογών που είναι προγραμματισμένες για την ερχόμενη άνοιξη.

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