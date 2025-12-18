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Eurobank: Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών στο ΧΑ στις 19 Δεκεμβρίου
Αναλύσεις
14:15 - 18 Δεκ 2025

Eurobank: Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών στο ΧΑ στις 19 Δεκεμβρίου 

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank ανακοίνωσε ότι από τις 19 Δεκεμβρίου 2025 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου των 3,63 δισ. νέων μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών.

Η ανακοίνωση:

«Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της ανακοινωθείσας στις 12.12.2025 έναρξης διαπραγμάτευσης στις 15.12.2025 στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» από την Eurobank («Νέες Μετοχές») και της σχετικής έγκρισης εισαγωγής τους από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») στις 18.12.2025, τα τρία δισεκατομμύρια εξακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσιες μία (3.631.510.801) κοινές ονομαστικές άυλες μετά ψήφου Νέες Μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι δύο (22) λεπτών του ευρώ (€0,22) εκάστη θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Κ την 19.12.2025.

Η παράλληλη εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Κ. πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.Κ. θα διενεργείται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τους Κανονισμούς του Χ.Α.Κ.»

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