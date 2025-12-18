Πετρέλαιο: Στάση αναμονής εν μέσω φόβων για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και αμερικανικών αποκλεισμών στη Βενεζουέλα

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ήπιες μεταβολές την Πέμπτη (18/12), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο επιβολής περαιτέρω αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς και τους κινδύνους για την προσφορά που απορρέουν από έναν πιθανό αποκλεισμό δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,12% στα 59,61 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) παραμένει αμετάβλητο, οριακά κάτω από το μηδέν, στα 55,79 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι οι προθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν πρόσθετες κυρώσεις στη Ρωσία, καθώς και η απειλή αποκλεισμού δεξαμενόπλοιων που τελούν υπό κυρώσεις και μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, ώθησαν τις τιμές υψηλότερα, δήλωσε ο αναλυτής της PVM, John Evans.

Την Τετάρτη, το Bloomberg μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζουν νέο γύρο κυρώσεων στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, σε περίπτωση που η Μόσχα δεν συμφωνήσει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη καμία απόφαση σχετικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Περαιτέρω μέτρα που θα στοχεύουν το ρωσικό πετρέλαιο θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο για την προσφορά στην αγορά από την ανακοίνωση του Τραμπ την Τρίτη, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ θα μπλοκάρουν δεξαμενόπλοια που τελούν υπό κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, ανέφεραν αναλυτές της ING σε σημείωμά τους.

Σημειώνεται ότι ο αποκλεισμός της Βενεζουέλας θα μπορούσε να επηρεάσει περίπου 600.000 βαρέλια ημερησίως των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας, κυρίως προς την Κίνα, ωστόσο περίπου 160.000 βαρέλια την ημέρα που κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ είναι πιθανό να συνεχίσουν να εξάγονται, σύμφωνα με την ING. Τα δεξαμενόπλοια της Chevron συνέχιζαν να αναχωρούν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει προηγούμενης άδειας που είχε χορηγηθεί από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ως προς τις υπόλοιπες εξαγωγές της Βενεζουέλας παρέμεναν σε αναστολή την Τετάρτη, αν και η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA επανεκκίνησε τη φόρτωση αργού πετρελαίου και καυσίμων, αφού είχε αναστείλει τις δραστηριότητές της λόγω κυβερνοεπίθεσης, σύμφωνα με πηγές και τελωνειακά στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι δεν ήταν σαφές με ποιον τρόπο θα εφαρμοζόταν ένας αμερικανικός αποκλεισμός. Την περασμένη εβδομάδα, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ προχώρησε σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση, προχωρώντας σε κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου που μετέφερε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, ενώ πηγές ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για περισσότερες παρόμοιες παρεμβάσεις.

Να σημειωθεί ότι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας αντιστοιχεί σε περίπου 1% της παγκόσμιας προσφοράς.

Μικρή πτώση για το φυσικό αέριο - Υποχωρούν τα μέταλλα

Το φυσικό αέριο υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,117% με την τιμή της μεγαβατώρας να διαμορφώνεται στα 27.325 δολάρια.

Όσον αφορά τα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί κατά 0,38% στα 4,357.10 δολάρια η ουγγιά. Το ασήμι καταγράφει επίσης απώλειες 0,78% στα 66.378 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός κινείται πτωτικά κατά 0,38% στα 5,415 δολάρια ανά ουγγιά.

Τέλος, όσον αφορά τα νομίσματα το δολάριο ενισχύεται κατά 0,17% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1.1719 δολάρια ανά ευρώ. Ως προς τη βρετανική λίρα, το δολάρια κερδίζει 0,06% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1.3374 δολάρια ανά λίρα. Από την άλλη, η λίρα εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 0,22% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0.8761 λίρα ανά ευρώ.