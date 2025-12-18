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Bloomberg: Πολυεπίπεδο σχέδιο εγγυήσεων για την Ουκρανία με ευρωπαϊκή παρουσία και αμερικανική επιτήρηση
Ειδήσεις
22:55 - 18 Δεκ 2025

Bloomberg: Πολυεπίπεδο σχέδιο εγγυήσεων για την Ουκρανία με ευρωπαϊκή παρουσία και αμερικανική επιτήρηση

Reporter.gr Newsroom
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Ένα εκτεταμένο πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία έχουν επεξεργαστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου, με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής οποιασδήποτε μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο αξιωματούχους με γνώση των συζητήσεων, το σχέδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένα και «ισχυρά» μέτρα αποτροπής, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Κεντρικός πυλώνας του σχεδιασμού είναι η διατήρηση ενός ουκρανικού στρατού περίπου 800.000 στρατιωτών, ο οποίος θα λειτουργεί ως η πρώτη γραμμή άμυνας μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας αναμένεται να συνεχίσουν να παρέχουν εξοπλισμό, εκπαίδευση και προγράμματα υποστήριξης, ώστε οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να παραμείνουν επιχειρησιακά έτοιμες.

Στο πλαίσιο των εγγυήσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν ρόλο επιτήρησης, παρέχοντας πληροφορίες και μηχανισμούς παρακολούθησης για τον εντοπισμό τυχόν παραβιάσεων της ειρηνευτικής συμφωνίας κατά μήκος των γραμμών επαφής και των συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επιτήρηση θα περιλαμβάνει και την ανίχνευση πιθανών ρωσικών επιχειρήσεων «ψευδούς σημαίας».

Παράλληλα, προβλέπεται η παρουσία στρατευμάτων από μια συμμαχία ευρωπαϊκών χωρών, τα οποία θα αναπτυχθούν μακριά από τις πρώτες γραμμές του μετώπου. Ο ρόλος τους θα είναι ενισχυτικός και αποτρεπτικός, με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη σταθεροποίηση της κατάστασης. Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πολυεθνικής δύναμης που θα μπορεί να πραγματοποιεί επιχειρήσεις εντός της Ουκρανίας στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές κατά πόσο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα αποδεχθεί το συγκεκριμένο πλαίσιο. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή της στην παρουσία στρατευμάτων από χώρες του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, ενώ στο παρελθόν έχει ζητήσει αυστηρούς περιορισμούς στο μέγεθος και στις δυνατότητες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Bloomberg, σε περίπτωση επανέναρξης των συγκρούσεων, ο ουκρανικός στρατός θα λειτουργούσε ως άμεση γραμμή άμυνας, ενώ οι σύμμαχοι του Κιέβου θα ενεργοποιούσαν άμεσα διπλωματικά και αποτρεπτικά μέτρα για να αποφευχθεί η κλιμάκωση. Αν αυτές οι προσπάθειες αποτύγχαναν, προβλέπεται η παροχή στρατιωτικής υποστήριξης εντός λίγων ημερών, με τη συνδρομή των ΗΠΑ.

Η πολυεπίπεδη αυτή προσέγγιση έχει ενισχύσει την αισιοδοξία σε Ουκρανία και Ευρώπη ότι το σχέδιο μπορεί να λειτουργήσει ως αξιόπιστος αποτρεπτικός μηχανισμός έναντι μελλοντικών ρωσικών επιθετικών ενεργειών. Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να συγκρίνουν τις εγγυήσεις με τη λογική της αμοιβαίας άμυνας του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η Ουάσιγκτον έχει δεσμευθεί να επιδιώξει την κατοχύρωσή τους με νομικά δεσμευτικό τρόπο μέσω ψηφοφορίας στο Κογκρέσο.

«Για εμάς, το κρίσιμο σημείο είναι να υπάρξει έγκριση από το Κογκρέσο», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι επιθυμία του Κιέβου είναι οι εγγυήσεις να είναι σαφείς ως προς την αντίδραση των εταίρων σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, η ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα αναμένεται να μεταβεί στις ΗΠΑ για νέο γύρο συνομιλιών με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Την ίδια ώρα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να έχουν συναντήσεις στο Μαϊάμι, μεταξύ άλλων με τον επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου Κιρίλ Ντμίτριεφ, σε συνέχεια επαφών που είχαν προηγηθεί στο Βερολίνο.

Παρά τις διεργασίες, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει αφήσει ενδείξεις υποχώρησης από τις βασικές ρωσικές θέσεις, επαναλαμβάνοντας ότι οι στόχοι της Μόσχας θα επιτευχθούν είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε με στρατιωτικά μέσα. Ωστόσο, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριάμπκοφ εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία, δηλώνοντας ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται «κοντά στην επίλυση» της κρίσης.

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται στο πιο προχωρημένο στάδιο έως σήμερα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να τεθεί ζήτημα εδαφικών παραχωρήσεων. Η Ρωσία επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής του Ντονμπάς, ενώ ο Ζελένσκι έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ουκρανία δεν προτίθεται να αποσύρει τα στρατεύματά της από την περιοχή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συμμετέχει παράλληλα στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, όπου συζητείται η έγκριση μεγάλου δανείου προς την Ουκρανία, με εγγύηση παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Το ζήτημα έχει προκαλέσει εντάσεις εντός της ΕΕ, με τη Δανή πρωθυπουργό Μέττε Φρεντέρικσεν να τονίζει ότι, εφόσον χρειαστεί, η απόφαση θα πρέπει να προχωρήσει ακόμη και χωρίς ομοφωνία, υπογραμμίζοντας ότι «ο χρόνος πιέζει» και ότι η Ευρώπη οφείλει να λάβει αποφάσεις για την ασφάλειά της.

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