Πολιτική μέσω social media: Χιλιάδες λίρες πλήρωσε η βρετανική κυβέρνηση σε influencers από το 2024

Περισσότερα από μισό εκατομμύριο λίρες έχουν δαπανηθεί από το 2024 σε influencers με σκοπό την προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυβερνητικών εκστρατειών του Ηνωμένου Βασιλείου, σε θέματα που αφορούν από το περιβάλλον μέχρι την κοινωνική πρόνοια.

Σύμφωνα με τον Guardian, η δαπάνη περιελάμβανε την πρόσληψη 215 influencers, οι 89 εκ των οποίων προσελήφθησαν το 2024 και οι 126 το 2025, με στόχο να αξιοποιηθούν πλατφόρμες όπως το TikTok για την προσέγγιση νεότερων ηλικιακών ομάδων.

Μεταξύ των κυβερνητικών φορέων που παρείχαν στοιχεία έπειτα από αίτημα βάσει του Νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης, το μεγαλύτερο ποσό δαπανών προήλθε από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο ξόδεψε 350.000 λίρες από το 2024. Το υπουργείο χρησιμοποίησε 53 influencers φέτος, σε σύγκριση με 26 την προηγούμενη χρονιά.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων (DWP) συγκαταλέγονται μεταξύ των υπουργείων που χρησιμοποίησαν τους περισσότερους αμειβόμενους influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση του έργου τους από το 2024.

Η κυβέρνηση έχει δεχτεί κριτική από δημοσιογράφους μετά από εκτεταμένες αλλαγές στο σύστημα του δημοσιογραφικού λόμπι της Ντάουνινγκ Στριτ. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τιμ Άλαν, εκτελεστικός διευθυντής επικοινωνίας της Ντάουνινγκ Στριτ, δήλωσε ότι ο αριθμός των καθημερινών ενημερώσεων του λόμπι θα μειωθεί στο μισό το νέο έτος.

Ο Ντέιβιντ Ντίνσμορ, επικεφαλής επικοινωνίας του Στάρμερ, αναμένεται να απευθυνθεί στο υπουργικό συμβούλιο για την αναμόρφωση της στρατηγικής στα μέσα ενημέρωσης.

Η απογευματινή ενημέρωση του λόμπι – στην οποία οι δημοσιογράφοι μπορούν να υποβάλλουν απεριόριστες ερωτήσεις για οποιοδήποτε θέμα – καταργείται πλήρως, ενώ η πρωινή συνάντηση θα αντικαθίσταται ορισμένες φορές από συνέντευξη Τύπου ανοιχτή σε εξειδικευμένους δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η οργάνωση που εκπροσωπεί τους δημοσιογράφους του λόμπι δήλωσε ότι η κίνηση αυτή περιορίζει την πρόσβαση και τον έλεγχο.

Εν τω μεταξύ, πρόσωπα γνωστά στο νεότερο κοινό προσεγγίζονται ολοένα και περισσότερο από υπουργούς. Κατά τη διάρκεια της κλιματικής συνόδου Cop30 στη Βραζιλία, ο επιστήμονας Σάιμον Κλαρκ μετέδωσε στους 73.000 ακολούθους του στο Instagram την κλήση FaceTime που είχε με τον Στάρμερ.

Η ακτιβίστρια Άννα Γουάιτχαουζ – γνωστή και ως Mother Pukka – ανάρτησε τον Ιούλιο αποσπάσματα από τη συνομιλία της με την Μπρίτζετ Φίλιπσον σχετικά με τις αδυναμίες του αγγλικού συστήματος παιδικής φροντίδας, σε 444.000 ακολούθους, ενώ οι influencers προσωπικών οικονομικών Κάμερον Σμιθ και Άμπι Φόστερ είχαν θέσεις στην πρώτη σειρά στη συνέντευξη Τύπου της Ρέιτσελ Ριβς, η οποία προειδοποιούσε για επερχόμενες αυξήσεις φόρων.

Το DWP δαπάνησε φέτος 120.023 λίρες για οκτώ influencers, ενώ δεν είχε χρησιμοποιήσει κανέναν την προηγούμενη χρονιά, σε εκστρατείες που – όπως ανέφερε – στόχευαν στην ενημέρωση του κοινού για πολιτικές, υπηρεσίες και τη διαθέσιμη βοήθεια προς ευάλωτα νοικοκυριά.

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου δαπάνησε 39.700 λίρες το 2025 για influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας συνεργαστεί συνολικά με 17 άτομα φέτος και το 2024. Μεταξύ αυτών ήταν οι Bella Roberts, Krish Kara, Noah Brierley, Rotimi Merriman-Johnson (Mr MoneyJar), Beth Fuller και Jasmine Shum.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χρησιμοποιήσει 12 influencers από το 2024, υποστηρίζοντας εκστρατείες προσλήψεων για την ενθάρρυνση αιτήσεων σε θέσεις σωφρονιστικών υπαλλήλων, επιμελητών κοινωνικής αρωγής και δικαστών ειρηνοδικών.

Τα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα σε απάντηση αιτημάτων βάσει του Νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης από την εταιρεία δημοσίων σχέσεων Tangerine, η οποία ανέφερε ότι η κυβέρνηση αγωνίζεται να κερδίσει την προσοχή «νεαρών και απαθών ψηφοφόρων». Τα περισσότερα υπουργεία αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες, επικαλούμενα «εμπορικούς λόγους».

Ο Σαμ Φισκ, αναπληρωτής διευθυντής της Tangerine, δήλωσε: «Το κοινό διψά για αυθεντικές φωνές και ολοένα και περισσότερο απομακρύνεται από το να παρακολουθεί υπουργούς να εκφωνούν προαποστηθισμένες πολιτικές ατάκες.

Η κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να χλευάζεται για τη χρήση influencers. Πρόκειται για μια έξυπνη στροφή, δεδομένης της πτώσης της τηλεθέασης. Ωστόσο, η πρόκληση πλέον είναι η παραγωγή πραγματικά υψηλής ποιότητας περιεχομένου. Δεν θα είναι εύκολο να σταματήσει ένας Gen Z χρήστης το ατελείωτο scrolling για μια κυβερνητική διαφήμιση.»

Η Ντάουνινγκ Στριτ θεωρεί το οικοσύστημα των influencers έναν χρήσιμο τρόπο προσέγγισης κοινού που σπάνια ασχολείται με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Όμως, για τους επικριτές, το μοντέλο αυτό αποτελεί τρόπο αποφυγής σοβαρού ελέγχου αμφιλεγόμενων πολιτικών, υπέρ «ήπιων» ερωτήσεων από συνεντευκτές με περιορισμένη κατανόηση σύνθετων τεχνικών ζητημάτων.

Ο Κιρ Στάρμερ, πάντως, έλαβε χλιαρά σχόλια για τα «οριακά επαρκή» TikTok του, μετά την έναρξη λειτουργίας του λογαριασμού του την περασμένη εβδομάδα. Ο πρωθυπουργός εντάχθηκε επίσης στο Substack, την πλατφόρμα ενημερωτικών δελτίων, γράφοντας στην πρώτη του ανάρτηση, στην οποία ανέφερε:

«Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που τους επηρεάζουν και γιατί. Και πιστεύω ότι όλοι οι πολιτικοί πρέπει να εξερευνούν καινοτόμους νέους τρόπους για να το κάνουν αυτό».