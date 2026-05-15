Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές
19:10 - 15 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν έντονη πτώση την Παρασκευή (15/5), καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό επανήλθαν στο προσκήνιο μετά από μια εβδομάδα με στοιχεία τιμών στις ΗΠΑ υψηλότερα των αναμενόμενων και άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.  

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 τερμάτισε στις 606,92 μονάδες με απώλειες 1,48%, ενώ τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια σε Λονδίνο, Παρίσι, Φρανκφούρτη και Μιλάνο κινήθηκαν πτωτικά και οι περισσότερες περιφερειακές μετοχικές κατηγορίες βρέθηκαν επίσης στο «κόκκινο».

Οι βασικοί δείκτες διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • CAC 40 (Γαλλίας): -1,60% στις 7.952,55 μονάδες
  • FTSE 100 (Βρετανίας): -1,79% στις 10.187,66 μονάδες
  • DAX (Γερμανίας): -2,05% στις 23.955,19 μονάδες
  • IBEX 35 (Ισπανίας): -1,22% στις 17.592,60 μονάδες
  • FTSE MIB (Ιταλίας): -1,82% στις 49.138,50 μονάδες

Η μετοχή της εταιρείας Magnum Ice Cream Company στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ σημείωσε άλμα 11,3%, μετά από δημοσιεύματα ότι οι Blackstone και CD&R εξετάζουν πιθανή εξαγορά μέσω private equity. Σημειώνεται ότι η εταιρεία είχε αποσχιστεί από την Unilever στο τέλος του περασμένου έτους.

Αντίθετα, οι μεταλλευτικές μετοχές βρέθηκαν ανάμεσα στις μεγαλύτερες χαμένες της συνεδρίασης. Οι Antofagasta και Fresnillo κατέγραψαν απώλειες κοντά στο 10%, καθώς η πτώση του χρυσού και η άνοδος του πετρελαίου ενίσχυσαν το αρνητικό κλίμα, εν μέσω μειούμενων προσδοκιών για πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Μέση Ανατολή.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αντιμετωπίζει νέα πολιτική πίεση, καθώς η πιθανότητα εσωκομματικής αμφισβήτησης εντείνεται μετά τις εξελίξεις γύρω από τον Andy Burnham και τη διαδικασία που θα μπορούσε να τον φέρει στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Η στερλίνα κατέγραψε πέμπτη συνεχόμενη ημερήσια πτώση, υποχωρώντας κατά 0,37% στα 1,3347 δολάρια, ενώ οι αποδόσεις των βρετανικών 10ετών ομολόγων (gilts) αυξήθηκαν σημαντικά, φτάνοντας στο 5,158%.

Οι ευρωπαϊκές αγορές ακολούθησαν την πτωτική τάση της Ασίας, όπου ο νοτιοκορεατικός δείκτης Kospi υποχώρησε πάνω από 6%, ενώ πιέσεις καταγράφηκαν επίσης σε Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ και Κίνα.

Στη Wall Street, οι δείκτες κινούνται επίσης πτωτικά, με τον S&P 500 να χάνει περίπου 0,8%, τον Dow Jones 0,7% και τον Nasdaq 1,1%, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες για αναζωπύρωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Τα πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ισχυρότερες του αναμενόμενου αυξήσεις τόσο στον δείκτη τιμών παραγωγού όσο και στον δείκτη καταναλωτή, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρήσει σκληρή στάση στη νομισματική πολιτική, καθώς οι επιπτώσεις από τις γεωπολιτικές εντάσεις και τους δασμούς συνεχίζουν να επηρεάζουν την οικονομία.

