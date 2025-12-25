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Νέες προκλητικές δηλώσεις από Άγκυρα: Για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο ευθύνεται η ασυνεπής ελληνική προσέγγιση
Ειδήσεις
22:04 - 25 Δεκ 2025

Νέες προκλητικές δηλώσεις από Άγκυρα: Για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο ευθύνεται η ασυνεπής ελληνική προσέγγιση

Reporter.gr Newsroom
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Μία ακόμη απόπειρα να υποβαθμίσει τη σημασία της τριμερούς συνόδου Ελλάδας – Κύπρου και Ισραήλ έκανε η Άγκυρα την Πέμπτη (25/12), ενώ ταυτόχρονα επέρριψε ευθύνες για τις τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο στην Ελλάδα.  

Κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση του Υπουργείου Άμυνας, ο εκπρόσωπος Τύπου, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, σημείωσε πως η Τουρκία δεν είναι υπαίτια για την κλιμάκωση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά η πραγματική αιτία είναι – όπως ισχυρίστηκε – «αποκλειστικές και μονομερείς κινήσεις, καθώς και προσεγγίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων».

Αφού «φωτογράφησε» την Ελλάδα, ο Ακτούρκ σχολίασε ακόμη ότι επιθυμία της Άγκυρας είναι η περιοχή «να διαμορφωθεί ως λεκάνη συνεργασίας και σταθερότητας και όχι ως πεδίο σύγκρουσης».

Απαντώντας, δε, σε δημοσιεύματα ελληνικών μέσων ενημέρωσης περί παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου, υποστήριξε ότι για «τους ισχυρισμούς» αυτούς ευθύνεται η «ασυνέπεια της ελληνικής προσέγγισης όσον αφορά στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο, η οποία δεν έχει προηγούμενο ούτε σήμερα ούτε ιστορικά».

Επανέλαβε, δε, την πάγια θέση της Άγκυρας πως οι πτήσεις στο Αιγαίο διεξάγονται σε διεθνή εναέριο χώρο, σημειώνοντας πως η Τουρκία είναι διατεθειμένη «να επιλύσει όλα τα προβλήματα με την Ελλάδα με ειρηνικά μέσα, μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, της αμοιβαίας καλής θέλησης και των σχέσεων καλής γειτονίας».

Η τριμερής δεν μπορεί να μεταβάλει την κατάσταση

Σύμφωνα με τον Ακτούρκ, η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ δεν αποτελεί στρατιωτική απειλή για την Τουρκία, η οποία παραμένει, όπως υποστήριξε, προσηλωμένη στη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.

«Οι δηλώσεις του Ισραήλ κατά της Τουρκίας και η ρητορική του, που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις στην περιοχή, δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα επί του εδάφους ή στο διεθνές δίκαιο. Η χώρα μας τάσσεται υπέρ του εποικοδομητικού διαλόγου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με βάση τη συμμαχία μας στο ΝΑΤΟ, αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι βήματα που αντιβαίνουν στο πνεύμα της συμμαχίας, δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση επί του εδάφους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας τόνισε ότι η θέση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια και τα δικαιώματα του ψευδοκράτους είναι «σαφής και αμετάβλητη», προσθέτοντας ότι «η Τουρκία δεν έχει αποφύγει μέχρι σήμερα τη χρήση των εξουσιών που της παρέχει το καθεστώς της εγγυήτριας δύναμης και δεν θα το πράξει ούτε στο μέλλον».

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