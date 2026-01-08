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Τουρκία: Μνημόνιο Συνεργασίας με θυγατρική της ExxonMobil για Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα
Ειδήσεις
15:43 - 08 Ιαν 2026

Τουρκία: Μνημόνιο Συνεργασίας με θυγατρική της ExxonMobil για Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα

Reporter.gr Newsroom
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Η Τουρκία υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας TPAO και της ESSO Exploration International, θυγατρικής της ExxonMobil, για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, καθώς και σε άλλες διεθνείς περιοχές που θα συμφωνηθούν από κοινού.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, η συνεργασία στοχεύει στη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, την ενίσχυση των τεχνικών δυνατοτήτων στη βαθιά θαλάσσια έρευνα και την προώθηση νέων ανακαλύψεων, στο πλαίσιο της στρατηγικής για ενεργειακή ανεξαρτησία και ανάδειξη της Τουρκίας σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση του ο Μπαϊρακτάρ: «Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μεταξύ της εθνικής μας πετρελαϊκής εταιρείας TPAO και της θυγατρικής της ExxonMobil, ESSO Exploration International Limited, το οποίο καλύπτει νέες περιοχές έρευνας στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο, καθώς και άλλες δυνητικές διεθνείς περιοχές που θα συμφωνηθούν αμοιβαία. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε την επιχειρησιακή μας αποτελεσματικότητα και να ανοίξουμε τον δρόμο για νέες ανακαλύψεις, συνδυάζοντας τις τεχνικές μας δυνατότητες στη βαθιά θαλάσσια έρευνα και γεώτρηση με τη διεθνή εμπειρία της ExxonMobil.

Στο πλαίσιο του στόχου μας για μια ενεργειακά ανεξάρτητη Τουρκία, ενισχύουμε τη θεσμική μας ικανότητα μέσω διεθνών συνεργασιών και προχωρούμε προς την κατεύθυνση να καταστεί η περιοχή μας ενεργειακό κέντρο».

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