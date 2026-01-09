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Saks: Πτωχεύει το νεοϋορκέζικο πολυκατάστημα πολυτελείας με ιστορία 160 ετών
Ειδήσεις
17:15 - 09 Ιαν 2026

Saks: Πτωχεύει το νεοϋορκέζικο πολυκατάστημα πολυτελείας με ιστορία 160 ετών

Reporter.gr Newsroom
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Η αμερικανική αλυσίδα πολυκαταστημάτων ειδών πολυτελείας Saks Global Enterprises, με ιστορία 160 ετών, ετοιμάζεται να υποβάλει αίτηση για άμεση προστασία βάσει του Κεφαλαίου 11 του πτωχευτικού κώδικα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg υπό την προϋπόθεση ανωνυμίας.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία αναδιάρθρωσης. Κεντρικό ζήτημα παραμένει ότι η Saks, η οποία ιδρύθηκε το 1867, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της για χρηματοδότηση ύψους 1,25 δισ. δολαρίων, η οποία θα της επέτρεπε να συνεχίσει τις λειτουργίες της κατά τη διάρκεια της πτώχευσης και να τακτοποιήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές της. Παρόλα αυτά, οι τράπεζες εμφανίζονται απογοητευμένες από την εξέλιξη των συζητήσεων.

Η υποβολή αίτησης πτώχευσης θα σημάνει μια δραματική καμπή για την ιστορική εταιρεία, που μόλις πριν από έναν χρόνο είχε ξεκινήσει σχέδιο αναδιάρθρωσης, περιλαμβάνοντας την εξαγορά της Neiman Marcus. Η πτωτική πορεία της Saks έχει οδηγήσει τους πελάτες να βιαστούν να εξαργυρώσουν δωροκάρτες και άλλα προνόμια, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει σημαντικά τις αποφάσεις που μπορούν να λάβουν οι επικεφαλής της, μεταξύ των οποίων ο εκτελεστικός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ρίτσαρντ Μπέικερ.

Προ της 30ής Δεκεμβρίου, όταν η Saks δεν κατάφερε να καλύψει πληρωμή τόκων άνω των 100 εκατ. δολαρίων, η εταιρεία είχε εξετάσει εναλλακτικές λύσεις για την ενίσχυση της ρευστότητάς της, όπως η άντληση έκτακτης χρηματοδότησης ή η πώληση περιουσιακών στοιχείων. Παρ’ όλα αυτά, η υποβολή αίτησης πτώχευσης θεωρείται πλέον σχεδόν αναπόφευκτη, καθώς οι ανάγκες της σε μετρητά είναι ζωτικής σημασίας.

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