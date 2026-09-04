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Πλεύρης από Κοπεγχάγη για μεταναστευτικό: Στόχος το 2027 τα πρώτα «Return Hubs» εκτός ΕΕ
Πολιτική
15:46 - 04 Σεπ 2026

Πλεύρης από Κοπεγχάγη για μεταναστευτικό: Στόχος το 2027 τα πρώτα «Return Hubs» εκτός ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Στη δημιουργία κέντρων επιστροφών, γνωστών ως «Return Hubs», σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεντρώνεται η πρωτοβουλία πέντε ευρωπαϊκών κρατών, με στόχο τα πρώτα κέντρα να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο 2027.

Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνόδου του Core Group, που πραγματοποιείται στην Κοπεγχάγη, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Δανίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ολλανδίας. Οι πέντε χώρες επιχειρούν να διαμορφώσουν κοινό πλαίσιο για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιστροφών μεταναστών σε τρίτες χώρες, εκτός ευρωπαϊκού εδάφους.

Κατά την άφιξή του στη σύνοδο, ο υπουργός Ασύλου και Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, παρουσιάζοντας παράλληλα τα αποτελέσματα της ελληνικής πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα.

«Η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Μείωση κατά 20.000 των αφίξεων

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, η Ελλάδα έχει καταγράψει σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Όπως ανέφερε, οι αφίξεις στη χώρα έχουν μειωθεί κατά 20.000 μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, ενώ παράλληλα έχει περιοριστεί και το φαινόμενο των δευτερογενών αφίξεων, δηλαδή της μετακίνησης μεταναστών από την Ελλάδα προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι η αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιστροφών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη συνολική αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, καθώς η επιστροφή όσων δεν δικαιούνται να παραμείνουν στην Ευρώπη παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.

Στο επίκεντρο τα «Return Hubs»

Κεντρικός στόχος των πέντε χωρών που συμμετέχουν στο Core Group είναι η δημιουργία κέντρων επιστροφών σε τρίτες χώρες, εκτός των συνόρων της ΕΕ.

Τα λεγόμενα Return Hubs θα αποτελέσουν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που συζητείται, μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής για την επιτάχυνση και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των διαδικασιών επιστροφής.

Ο Θάνος Πλεύρης αποκάλυψε ότι οι σχετικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές με διαφορετικές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως σημείωσε, ορισμένες από αυτές τις συζητήσεις βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τις χώρες με τις οποίες έχουν γίνει οι επαφές.

«Δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μία συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες συνεχίζονται με στόχο να διαμορφωθεί ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο.

Οι ανακοινώσεις όταν υπάρξει πλήρης συμφωνία

Ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε παράλληλα ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις για τις χώρες που εξετάζονται ή για τις επιμέρους συμφωνίες πριν ολοκληρωθούν οι σχετικές διαβουλεύσεις.

Όπως ανέφερε, οι ανακοινώσεις θα γίνουν μόνο όταν υπάρξει πλήρης ετοιμότητα και συμφωνία με όλες τις εμπλεκόμενες χώρες.

Το στοιχείο αυτό συνδέεται και με το χρονοδιάγραμμα της πρωτοβουλίας, καθώς οι συμμετέχουσες χώρες επιδιώκουν να ολοκληρώσουν τη σχετική συμφωνία το επόμενο διάστημα.

Στόχος η λειτουργία το 2027

Το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο υπουργός προβλέπει ως βασικό ορόσημο το 2027.

Συγκεκριμένα, στόχος είναι μέσα στο 2027 να έχει τεθεί σε λειτουργία τουλάχιστον ένα Return Hub σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρωτοβουλία της Ελλάδας, της Δανίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ολλανδίας εντάσσεται στην προσπάθεια για μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών, με τις πέντε χώρες να επιδιώκουν κοινές λύσεις για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και κυρίως για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής.

Η Αθήνα, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι η μείωση των αφίξεων και των δευτερογενών μετακινήσεων αποτελεί ένδειξη ότι η πολιτική που εφαρμόζεται αποδίδει, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ή παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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