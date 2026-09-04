Συναγερμός FAO: Οι τιμές τροφίμων σε υψηλό σχεδόν 4 ετών – Απειλές για την παγκόσμια προσφορά

Οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν τον Αύγουστο στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι διαταραχές στις μεταφορές μέσω της Μαύρης Θάλασσας ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την επάρκεια βασικών αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Σύμφωνα με το Reuters, ο καύσωνας και η ξηρασία στην Ευρώπη, η απειλή ενός ισχυρού φαινομένου El Niño, καθώς και οι αναταράξεις στο εμπόριο που προκαλούνται από τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, έχουν προκαλέσει αναστάτωση στις αγροτικές αγορές. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές των σιτηρών έφτασαν σε υψηλό τριών ετών, ενώ η ζάχαρη κατέγραψε υψηλό ενός έτους.

Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO, ο οποίος παρακολουθεί τις μηνιαίες μεταβολές σε ένα «καλάθι» διεθνώς διακινούμενων αγροτικών προϊόντων, διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στις 133,3 μονάδες, έναντι 130,8 μονάδων τον Ιούλιο, βάσει της αναθεωρημένης μέτρησης.

Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή του δείκτη από τον Νοέμβριο του 2022, παραμένει ωστόσο σχεδόν 17% χαμηλότερη από το ιστορικό υψηλό του Μαρτίου 2022, το οποίο είχε καταγραφεί μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

FAO: Επιστρέφει το «risk premium» στις αγορές τροφίμων

«Η αύξηση των παγκόσμιων τιμών των τροφίμων τον Αύγουστο αποτελεί προειδοποίηση ότι το risk premium επιστρέφει στις αγορές τροφίμων: οι κλιματικές διαταραχές, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα συγκλίνουν, περιορίζοντας τις προσδοκίες για την προσφορά», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, Μάσιμο Τορέρο.

Και οι πέντε βασικοί δείκτες τιμών του FAO – δημητριακά, φυτικά έλαια, ζάχαρη, κρέας και γαλακτοκομικά – αυξήθηκαν τον Αύγουστο.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη επηρέασαν τις προοπτικές για τις σοδειές καλαμποκιού και ζαχαρότευτλων, καθώς και για την παραγωγή στον κτηνοτροφικό τομέα. Την ίδια ώρα, η αναμενόμενη εκδήλωση του φαινομένου El Niño ενίσχυσε τις ανησυχίες για την παραγωγή φοινικέλαιου και ζάχαρης στην Ασία.

Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μαύρη Θάλασσα

Η κλιμάκωση των επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα έχει περιορίσει τις αποστολές σιτηρών από τη Ρωσία και την Ουκρανία, καθώς ο πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών βρίσκεται πλέον στον 4,5 χρόνο.

Παράλληλα, η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν προκαλεί πιέσεις στις ροές λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες.

Μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών, ο δείκτης τιμών δημητριακών του FAO αυξήθηκε κατά 2,2% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2024.

Ο δείκτης φυτικών ελαίων ενισχύθηκε κατά 0,6%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στη ζάχαρη, με τον σχετικό δείκτη να αυξάνεται κατά 11,9%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2025. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η χαμηλότερη παραγωγή στη σημαντική περιοχή Center-South της Βραζιλίας, σε συνδυασμό με τις καιρικές ανησυχίες στην Ευρώπη και την Ασία.

Υποβαθμίζει την πρόβλεψη για την παγκόσμια παραγωγή σιτηρών το 2026

Σε ξεχωριστή έκθεσή του, ο FAO αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια παραγωγή δημητριακών το 2026 κατά 3,4 εκατ. μετρικούς τόνους σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση του Ιουλίου.

Η νέα πρόβλεψη κάνει λόγο για παραγωγή 2,980 δισ. τόνων, ποσότητα κατά 2,0% χαμηλότερη από την παραγωγή του 2025, γεγονός που θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από το 2018.

Παρά τη μείωση, η προβλεπόμενη παραγωγή θα εξακολουθούσε να είναι η δεύτερη υψηλότερη που έχει καταγραφεί.

Παράλληλα, τα παγκόσμια αποθέματα δημητριακών στο τέλος της περιόδου 2026/2027 εκτιμάται πλέον ότι θα διαμορφωθούν στους 947,2 εκατ. τόνους, μειωμένα κατά 1,1% σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη και μόλις οριακά υψηλότερα από τα επίπεδα της προηγούμενης περιόδου.

Η αναθεώρηση προς τα κάτω οφείλεται κυρίως στη μείωση της εκτίμησης για τα αποθέματα χονδροειδών δημητριακών, η οποία υπεραντιστάθμισε την ανοδική αναθεώρηση για το σιτάρι. Η τελευταία αντανακλά την αναμενόμενη αύξηση των αποθεμάτων στη Ρωσία και την Ουκρανία, λόγω των προβλημάτων στις μεταφορές.