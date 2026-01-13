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Μεντβέντεφ: Να βιαστεί ο Τραμπ, αλλιώς οι Γροιλανδοί μπορεί να επιλέξουν τη Ρωσία
Ειδήσεις
17:14 - 13 Ιαν 2026

Μεντβέντεφ: Να βιαστεί ο Τραμπ, αλλιώς οι Γροιλανδοί μπορεί να επιλέξουν τη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
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Διάθεση για σαρκασμό φαίνεται ότι προκάλεσε στο Κρεμλίνο η συζήτηση γύρω από την τύχη της Γροιλανδίας, όπως αποδεικνύει σημερινή (13/1) δήλωση του αναπληρωτή προέδρου του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.  

«Ο Τραμπ πρέπει να βιαστεί. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, σε λίγες μέρες ενδέχεται να διεξαχθεί ένα αιφνίδιο δημοψήφισμα, στο οποίο ολόκληρη η Γροιλανδία, με 55.000 κατοίκους, θα μπορούσε να ψηφίσει υπέρ της ένταξής της στη Ρωσία», δήλωσε ο Μεντβέντεφ σκωπτικά, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο.

Συνέχισε, μάλιστα, το… αστείο, προσθέτοντας: «Και μετά, τέλος. Κανένα νέο αστεράκι στη σημαία των ΗΠΑ».

Σημειώνεται ότι πέρα από αυτήν τη δήλωση, το Κρεμλίνο δεν έχει σχολιάσει ακόμη επίσημα το ανανεωμένο ενδιαφέρον του Αμερικανού προέδρου για τη Γροιλανδία.

Πέρυσι, ωστόσο, η ρωσική διπλωματία είχε αποκαλέσει την Αρκτική ως «ζώνη εθνικών και στρατηγικών συμφερόντων της Ρωσίας», σημειώνοντας ότι παρακολουθεί στενά τη «μάλλον δραματική» συζήτηση γύρω από τη νήσο.

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