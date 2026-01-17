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Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 47 οι νεκροί στο στρατό από την αμερικανική επέμβαση
Ειδήσεις
11:45 - 17 Ιαν 2026

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 47 οι νεκροί στο στρατό από την αμερικανική επέμβαση

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον 47 μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών που κατέληξε στην ανατροπή και απαγωγή του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας, στρατηγός Βλαντίμιρ Παδρίνο Λόπες.

Σε νεότερες δηλώσεις του, ο υπουργός έκανε λόγο για συνολικό απολογισμό 83 νεκρών και περισσότερους από 112 τραυματίες, στους οποίους περιλαμβάνονται 47 άνδρες και γυναίκες των Μπολιβαριανών Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως διευκρίνισε, μεταξύ των πεσόντων συγκαταλέγονται και εννέα γυναίκες στρατιωτικοί.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις του στρατηγού Παδρίνο έγιναν κατά τη διάρκεια θρησκευτικής τελετής αφιερωμένης στη μνήμη των θυμάτων, όπου εξήρε τη στάση των ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

«Οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεών μας στάθηκαν αντιμέτωποι με τη στρατιωτική επίθεση και θυσίασαν τη ζωή τους. Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ιστορίας και της πατρίδας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ανήλθαν στο ύψος των περιστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα το υπουργείο Εσωτερικών της Βενεζουέλας είχε δώσει διαφορετικό απολογισμό, κάνοντας λόγο για περίπου 100 νεκρούς. Παράλληλα, οι αρχές της Κούβας ανακοίνωσαν ότι 32 Κουβανοί πολίτες, μέλη μονάδας ασφαλείας που είχε αναλάβει την προστασία του προέδρου Μαδούρο, σκοτώθηκαν κατά τα ίδια γεγονότα.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/01/2026 - 12:18
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