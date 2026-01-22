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Ο Τραμπ περιμένει τον Ζελένσκι στο Νταβός
Ειδήσεις
09:09 - 22 Ιαν 2026

Ο Τραμπ περιμένει τον Ζελένσκι στο Νταβός

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε γνωστό ότι την Πέμπτη (22/1) θα συναντηθεί στο Νταβός με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Η ανακοίνωση του Τραμπ για τη συνάντηση έγινε αιφνιδιαστικά, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει αρχικά πως αυτή θα γίνει την Τετάρτη. Ωστόσο, μετά την ομιλία του Τραμπ, αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι η συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Ο Ζελένσκι από τη μεριά του είχε πει ότι θα μεταβεί στο Νταβός μόνο αν υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

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