Ο Τραμπ λέει ιδιωτικά σε δωρητές να στηρίξουν τον Βανς, ενώ δημόσια κρατά... ανοιχτό το 2028

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε πρόσφατα σε ιδιωτική συνάντηση με δωρητές ότι θα ήθελε να δει τον αντιπρόεδρό του να κερδίζει τις προεδρικές εκλογές του 2028 — μια ένδειξη ότι είναι διατεθειμένος να στηρίξει δημόσια τον Τζέι Ντι Βανς, μεταδίδει η Washington Post. Ορισμένοι σύμβουλοί του πάντως επιμένουν ότι ο Τραμπ δεν έχει ακόμη καταλήξει οριστικά στο ποιον θα ήθελε για διάδοχό του.

«Στο τέλος της ημέρας, πρέπει να εκλέξουμε τον Τζέι Ντι», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με την WP, κατά τη διάρκεια συνάντησης με δωρητές στο Οβάλ Γραφείο πριν από περίπου δύο εβδομάδες, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τις δηλώσεις του και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν το θέμα.

Η ιδιωτική αυτή δήλωση έρχεται σε αντίθεση με τη δημόσια στάση του Τραμπ τον τελευταίο χρόνο, κατά τον οποίο φαινόταν να ενθαρρύνει έναν άτυπο ανταγωνισμό μεταξύ του Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την εύνοιά του. Έχει μάλιστα δηλώσει ότι οι δύο θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ισχυρό κοινό προεδρικό ψηφοδέλτιο, ενώ έχει επανειλημμένα αποφύγει να ξεκαθαρίσει ποιον θα προτιμούσε για επικεφαλής του.

Ωστόσο, ακόμη και ενώ επαινούσε τον αντιπρόεδρό του στους δωρητές στο Οβάλ Γραφείο, συνέχιζε να ρωτά ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος ποιον θεωρούν καταλληλότερο, τον Βανς ή τον Ρούμπιο. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος υπέβαλε σχετικές ερωτήσεις σε συνεργάτες του κατά τη διάρκεια πτήσης με το προεδρικό ελικόπτερο Marine One στα τέλη του περασμένου μήνα.

Ένας σύμβουλος του προέδρου, με άμεση γνώση των σχολίων του προς τους δωρητές, υποστήριξε ότι ο Τραμπ έχει ήδη αποφασίσει ιδιωτικά πως ο Βανς θα είναι ο διάδοχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά θεωρεί ότι είναι «πολύ νωρίς» για να καθοριστεί πότε ο Βανς θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του ή πότε ο ίδιος ο Τραμπ θα του προσφέρει δημόσια τη στήριξή του.

Ωστόσο, έξι ακόμη σύμβουλοι και σύμμαχοι του Τραμπ εκφράζουν επιφυλάξεις, λέγοντας ότι δεν είναι βέβαιοι πως ο πρόεδρος έχει καταλήξει οριστικά στον Βανς. Επισημαίνουν ότι ο Τραμπ συχνά λέει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους και ενδέχεται να αλλάξει γνώμη σχετικά με την υποστήριξή του για το 2028. Παράλληλα, οι περισσότεροι συνεργάτες του συμφωνούν ότι θα καθυστερήσει σκόπιμα να δώσει επίσημη στήριξη, ώστε να μην εμφανιστεί ως «κουτσή πάπια» (lame duck), δηλαδή ως πρόεδρος που βρίσκεται ήδη στο τέλος της πολιτικής του επιρροής.

«Όποιος θεωρεί ότι η υπόθεση έχει ήδη κλείσει, είτε βιάζεται υπερβολικά είτε δεν γνωρίζει καλά τον πρόεδρο», δήλωσε αξιωματούχος.

Ο Βανς δεν έχει επιβεβαιώσει τα σχέδιά του. Άτομα που έχουν συζητήσει μαζί του ανέφεραν νωρίτερα φέτος στην Washington Post ότι δεν είχε ακόμη λάβει απόφαση. Σε συνέντευξή του στο CBS τον Ιούνιο, ο Βανς δήλωσε ότι θα συζητήσει το θέμα με τη σύζυγό του μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, προσθέτοντας όμως ότι «δεν έχει καμία αμφιβολία πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα στηρίξει πλήρως όποια απόφαση κι αν πάρει». Παράλληλα, έχει επανειλημμένα τονίσει ότι επικεντρώνεται στα σημερινά του καθήκοντα και ότι διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Ρούμπιο.

Παρ' όλα αυτά, η προοπτική της διαδοχής έχει ήδη δημιουργήσει εντάσεις που θυμίζουν προεκλογική εσωκομματική αναμέτρηση. Δωρητές, ακτιβιστές και άλλα στελέχη του κόμματος εκφράζονται έντονα είτε υπέρ είτε κατά του Βανς.

Πολλά θα εξαρτηθούν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Μια κακή επίδοση των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να ενθαρρύνει πιθανούς αντιπάλους να αμφισβητήσουν την επιλογή του Τραμπ και να ασκήσουν πιο έντονη κριτική στην κυβέρνησή του. Τόσο ο Βανς όσο και ο Ρούμπιο θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωποι με εσωκομματικές επιθέσεις που οι Ρεπουμπλικανοί δεν θα τολμούσαν να εξαπολύσουν εναντίον του ίδιου του Τραμπ — κάτι που ήδη διαφαίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δεξιοί σχολιαστές επικρίνουν τον Βανς για τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Τραμπ απολαμβάνει το πολιτικό δράμα που θυμίζει τηλεοπτικό παιχνίδι και, σύμφωνα με συνεργάτες του, δεν επιθυμεί να παραχωρήσει πρόωρα τα φώτα της δημοσιότητας στον εκλεκτό διάδοχό του. Διασκεδάζει τροφοδοτώντας τον ανταγωνισμό μεταξύ Βανς και Ρούμπιο — αλλά και την περιέργεια των δημοσιογράφων — όπως ακριβώς έκανε όταν επέλεγε τον υποψήφιο αντιπρόεδρό του το 2024 ανάμεσα στους ίδιους δύο πολιτικούς.

Παράλληλα, συνεχίζει να αφήνει υπαινιγμούς για μια τρίτη προεδρική θητεία, δημοσιεύοντας συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες με το σύνθημα «Trump 2028» και αστειευόμενος σχετικά στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις, παρότι άνθρωποι του στενού του περιβάλλοντος διαβεβαιώνουν ότι δεν το εννοεί σοβαρά.