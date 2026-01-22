Ο ΟΠΑΠ σε νέα εποχή με ισχυρά αποτελέσματα και το rebranding σε Allwyn

Ο ΟΠΑΠ ετοιμάζεται για τη νέα εποχή που ξεκινά το 2026, με την αλλαγή της εμπορικής επωνυμίας, υπό το brand της Allwyn, της μητρικής εταιρείας του.

Συνολικά, το rebranding σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο εξέλιξης, ανάπτυξης, καινοτομίας και κορυφαίων εμπειριών διασκέδασης. Βεβαίως, τα ισχυρά αποτελέσματα, οι επιχειρησιακές επιτυχίες και η προσήλωση του ΟΠΑΠ στην εταιρική υπευθυνότητα, θα αποτελέσουν τα ισχυρά θεμέλια για το μέλλον.

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα του εννεάμηνου του 2025 ανέδειξαν τη δυναμική ανάπτυξη τόσο των retail, όσο και των online δραστηριοτήτων της εταιρείας. Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξήθηκαν κατά 6,5% σε ετήσια βάση (€1.755,9 εκατ. έναντι €1.648,3 εκατ.). Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 4,4%, στα €612,6 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €361,3εκ. (+6,3% ετησίως).

Συνολικά, η διοίκηση της εταιρείας εξέφρασε την πεποίθησή της ότι οι προβλέψεις για τα οικονομικά αποτελέσματα του συνόλου της χρήσης του 2025 θα επιτευχθούν, καθώς η αύξηση της κερδοφορίας συνδυάζεται με υγιή περιθώρια κέρδους και ισχυρή ταμειακή θέση.

Η πρόοδος στην υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της εταιρείας και οι επιτυχημένες πρωτοβουλίες της σε διάφορους τομείς ήταν αυτές που έδωσαν ώθηση στα οικονομικά αποτελέσματα. Xαρακτηριστικά, κατά το γ' τρίμηνο του 2025, σημειώθηκε το μεγαλύτερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ, το οποίο οδήγησε σε αυξημένη κίνηση στο retail δίκτυο, ενισχυμένη επισκεψιμότητα στις online πλατφόρμες και μεγαλύτερη παικτική δραστηριότητα και στα δύο κανάλια.

Ταυτόχρονα, οι iGaming δραστηριότητες σημείωσαν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης για ένα ακόμη τρίμηνο, ενώ η iLottery πλατφόρμα εμπλουτίστηκε με δράσεις loyalty, που προσέφεραν gamified εμπειρίες με βάση τη θεματική της F1, κάθε Σαββατοκύριακο που διεξαγόταν Grand Prix.

ΤΟ REBRANDING ΣΕ ALLWYN

Στην πρόσφατη παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων γ' τριμήνου σε αναλυτές, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas, αναφέρθηκε στις σημαντικές εξελίξεις που φέρνει η νέα χρονιά. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ανυπομονούμε για το 2026, στο οποίο θα δραστηριοποιηθούμε υπό τη νέα επωνυμία της Allwyn. Το γεγονός αυτό θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή ευκαιριών ανάπτυξης, καινοτομίας και κορυφαίων στο είδους τους εμπειριών διασκέδασης και gaming για τους πελάτες μας».

Συνολικά, το rebranding είναι μια στρατηγική απόφαση που αναδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας στην εξέλιξη και τη διαρκή σύνδεσή της με τους πελάτες – και ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές – μέσω της αξιοποίησης του σύγχρονου, «φρέσκου» και διεθνούς brand της Allwyn.

Σηματοδοτεί, επίσης, την ολοένα και μεγαλύτερη εστίαση στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες και προσδοκίες των πελατών, μέσω νέων, καινοτόμων και ψηφιακών προτάσεων, που θα προσφέρουν μια αναβαθμισμένη εμπειρία διασκέδασης.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η νέα εποχή της Allwyn ξεκινά με απόλυτο σεβασμό στην κληρονομιά και το ισχυρό αποτύπωμα του ΟΠΑΠ στην ελληνική αγορά, οικονομία και κοινωνία. Όπως έχει γίνει σαφές, η ταυτότητα και η ονομασία των δημοφιλών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.ο.κ.) δεν αλλάζουν.

Αναλλοίωτη θα παραμείνει και η καθοριστική συνεισφορά του ΟΠΑΠ στους τομείς της Υγείας, του Αθλητισμού, της Απασχόλησης και των Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων, καθώς οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης όχι απλώς θα συνεχιστούν, αλλά θα ενισχυθούν και θα διευρυνθούν υπό το brand της Allwyn.

Η κληρονομιά του ΟΠΑΠ στον αθλητισμό συνεχίζεται επίσης, ενώ οφέλη θα προκύψουν και από τις διεθνείς χορηγικές συνεργασίες της Allwyn. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία της Allwyn με τη Formula 1 και την ομάδα της McLaren, ως Official Partner τους. Χάρη στη συνεργασία αυτή, πραγματοποιήθηκε ένα πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow με το showcar της McLaren F1 Team το οποίο περιόδευσε σε 5 πόλεις της Ελλάδας, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία υψηλών ταχυτήτων στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο.

Επιπλέον, σε νέα φάση εξέλιξης μπαίνει και το δίκτυο συνεργατών της εταιρείας (καταστήματα ΟΠΑΠ και PLAY), για το οποίο προκύπτουν νέες ευκαιρίες. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του rebranding, θα υλοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις για τoν περαιτέρω εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των καταστημάτων, ώστε να προσφέρουν μια πιο ψηφιοποιημένη και διασκεδαστική εμπειρία στους πελάτες. Η ανταλλαγή παγκόσμιων βέλτιστων πρακτικών και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και προϊοντικών προτάσεων θα ενισχύσει επίσης τις προοπτικές του δικτύου.

«ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Πέρα, όμως, από τις επιχειρηματικές κινήσεις, ο ΟΠΑΠ απέδειξε για ακόμα μία χρονιά την προσήλωσή του στην κοινωνική προσφορά. Με βασικό στόχο να θέσει τα θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον, ο ΟΠΑΠ υλοποιεί πρωτοβουλίες που δημιουργούν μακροπρόθεσμο και ουσιαστικό όφελος για τους κοινωνικούς εταίρους του.

Το κορυφαίο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ΟΠΑΠ Forward στηρίζει 81 δυναμικές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να εξελιχθούν, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Μάλιστα, στο πλαίσιο του προγράμματος ο ΟΠΑΠ υλοποίησε την πρωτοβουλία ΟΠΑΠ Forward TALKS.

Πρόκειται για μία νέα πλατφόρμα διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ επιχειρηματιών και στελεχών της αγοράς σχετικά με την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Σημειώνεται ότι από το 2016, οι εταιρείες του ΟΠΑΠ Forward έχουν αυξήσει τον τζίρο τους κατά €635 εκατομμύρια, ενώ έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 3.500 νέες άμεσες και πάνω από 25.000 έμμεσες θέσεις εργασίας.

Επίσης, το καινοτόμο πρόγραμμα Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ, το οποίο ξεκίνησε το 2014 με ακαδημίες ποδοσφαίρου και το 2019 επεκτάθηκε και σε ακαδημίες μπάσκετ, στηρίζει 200 ερασιτεχνικές ακαδημίες σε όλη την Ελλάδα και βρίσκεται στο πλευρό 25.000 μικρών αθλητών. Στις ακαδημίες αυτές, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα συμμετέχει ειδική επιστημονική ομάδα διατροφολόγων και παιδοψυχολόγων, που συμβουλεύουν τα παιδιά και τους γονείς σε θέματα διατροφής και ψυχολογικής υποστήριξης. Ακόμη, ο ΟΠΑΠ ενισχύει την τεχνική κατάρτιση των προπονητών των Ακαδημιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μέσα από την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή υποστήριξη στα παιδιά.

Παράλληλα, από το 2023, ο ΟΠΑΠ πραγματοποιεί το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «Μαζί για Καλό Σκοπό», με στόχο να αναδείξει και να καλύψει βασικές ανάγκες τοπικών κοινωνιών.

Μέσω του προγράμματος, οι συνεργάτες του δικτύου του ΟΠΑΠ έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των περιοχών τους και να προτείνουν αποτελεσματικές δράσεις, τις οποίες υλοποιεί ο ΟΠΑΠ. Η κοινή πορεία προσφοράς του ΟΠΑΠ και των συνεργατών του, περιλαμβάνει μια ευρεία σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα, αποδέκτες των κοινωνικών επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, είναι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σχολικές κοινότητες, ορφανοτροφεία, κοινωνικά παντοπωλεία, κέντρα υποστήριξης ΑμεΑ και αθλητικοί σύλλογοι. Το έργο φορέων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας έχει ενισχυθεί με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και με τεχνολογικό, αθλητικό και παραϊατρικό εξοπλισμό.

Όσον αφορά τα παιδιά που έχουν ανάγκη, τα «Ευχοστολίδια» του ΟΠΑΠ έχουν κάνει την προσφορά χριστουγεννιάτικη παράδοση. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία Εταιρικής Υπευθυνότητας υλοποιήθηκε για 12η χρονιά και στήριξε εφέτος τα παιδιά του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», δίνοντας στον κόσμο τη δυνατότητα να κάνει πραγματικότητα τις χριστουγεννιάτικες ευχές τους. Για πρώτη φορά, μάλιστα, ο ΟΠΑΠ ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη δράση προσφοράς, αφού για κάθε ευχή που πραγματοποιήθηκε, υλοποίησε μία ακόμη, διπλασιάζοντας με αυτό τον τρόπο τον αντίκτυπο και την αξία της πρωτοβουλίας. Μέσα από τα «Ευχοστολίδια» ο ΟΠΑΠ υλοποιεί επιπλέον και σημαντικά έργα υποστήριξης στους συνεργαζόμενους φορείς, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των παιδιών. Η εφετινή δράση περιελάμβανε την αγορά τριών οχημάτων άμεσης κοινωνικής επέμβασης για τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς και την ανακαίνιση του κτηρίου που στεγάζει τα Τμήματα Εφήβων, Κήπου και Μετάβασης του ιδρύματος «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», που είναι μέλος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Δεκεμβρίου