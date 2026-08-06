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«Πολύ ικανοποιημένος» από τον Πιτ Χέγκσεθ δηλώνει ο Τραμπ
Ειδήσεις
22:37 - 06 Αυγ 2026

«Πολύ ικανοποιημένος» από τον Πιτ Χέγκσεθ δηλώνει ο Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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«Πολύ ικανοποιημένος» από το έργο του Πιτ Χέγκσεθ στο Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα ότι οι δύο τους έχουν συγκρουστεί με αφορμή τις ελλείψεις πυρομαχικών για τον πόλεμο στο Ιράν.  

«Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος με τη δουλειά που κάνει ο Πιτ Χέγκσεθ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Πιο αναλυτικά, ο Τραμπ έγραψε:

«Τα ΜΜΕ που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις, όπως συνηθίζουν, διασπείρουν αναληθείς και εντελώς αβάσιμες φήμες. Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος με το έργο που επιτελεί ο Πίτ Χέγκσεθ.

Όλα έχουν εξελιχθεί εξαιρετικά, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσής μας στη Βενεζουέλα, όπου ο στόχος επιτεύχθηκε σε λιγότερο από μία ημέρα, επιτρέποντάς μας να οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη έναν από τους χειρότερους εγκληματίες παγκοσμίως, τον Νικολάς Μαδούρο!

Αντίστοιχα, πολύ καλά εξελίσσεται και η κατάσταση με το Ιράν, το οποίο έχει υποστεί συντριπτικό πλήγμα με σκοπό να ΜΗΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!

Ο Πιτ χαίρει μεγάλου σεβασμού στις Ένοπλες Δυνάμεις και έχει επιφέρει τεράστιες βελτιώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των πολιτικών DEI και της αύξησης των στρατολογήσεων σε ιστορικά επίπεδα.

Αυτή η φήμη ξεκίνησε από την Washington ComPost —ένα από τα χειρότερα μέσα ενημέρωσης στον κλάδο— παρά το γεγονός ότι τους είχαμε ενημερώσει πως το ρεπορτάζ τους ήταν εντελώς ΨΕΥΔΕΣ. Στην πραγματικότητα, πιστεύω ακράδαντα ότι η ψευδής “δημοσιογραφία” τους συνιστά προδοσία! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

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