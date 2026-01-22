Ποια σχολεία είναι κλειστά – Πού θα χτυπήσει το κουδούνι μια ώρα αργότερα

Στην Αττική τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά την Πέμπτη (22/1), ωστόσο, σε αρκετές περιοχές θα παραμείνουν και πάλι κλειστά.

Όπως έγινε γνωστό, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στον Κάλαμο Ωρωπού, στη Μάνδρα Ηλείας, στον Δομοκό, στην Μακρακώμη, ενώ δεν θα λειτουργήσει και το 1ο ΕΠΑΛ Βάρης λόγω προβλημάτων.

Κλειστά θα παραμείνουν επίσης, τα σχολεία στη Ρόδο, στη Δυτική Λέσβο και στη Μυτιλήνη, καθώς και στη Δυτική και ανατολική Σάμο, αλλά και στα νησιά Λήμνο, Χίο και Οινούσσες.

Μια ώρα αργότερα, στις 09:00 θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους τα σχολεία σε Λαμία, Καστοριά, Άργος Ορεστικό, Άγραφα και Δήμο Πρεσπών ενώ στις 09:15 θα χτυπήσει το κουδούνι στη Φλώρινα.

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Καλό είναι οι γονείς να ενημερώνονται και από το σάιτ του εκάστοτε δήμου για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα λειτουργίας των σχολικών μονάδων.