Ερντογάν σε Πεζεσκιάν: Η Τουρκία αντιτίθεται σε ξένες παρεμβάσεις στο Ιράν

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά την οποία επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας κατά οποιασδήποτε ξένης παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν.

Στην ανακοίνωσή της, η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν, μετά τις σοβαρότερες διαδηλώσεις που έχουν σημειωθεί στη χώρα από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία εκτιμά τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη γειτονική χώρα και υπογράμμισε ότι η επίλυση των προβλημάτων χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση είναι προς το συμφέρον και των δύο κρατών.

Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, με την Τουρκία να επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο σταθεροποιητικού παράγοντα στην περιοχή.