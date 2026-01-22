Ερντογάν σε Πεζεσκιάν: Η Τουρκία αντιτίθεται σε ξένες παρεμβάσεις στο Ιράν

Στην ανακοίνωσή της, η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν, μετά τις σοβαρότερες διαδηλώσεις που έχουν σημειωθεί στη χώρα από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.
Ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία εκτιμά τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη γειτονική χώρα και υπογράμμισε ότι η επίλυση των προβλημάτων χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση είναι προς το συμφέρον και των δύο κρατών.
Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, με την Τουρκία να επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο σταθεροποιητικού παράγοντα στην περιοχή.