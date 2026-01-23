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ΗΠΑ: Ήπια ανάκαμψη από το χαμηλό οκταμήνου για τον PMI
Ειδήσεις
19:03 - 23 Ιαν 2026

ΗΠΑ: Ήπια ανάκαμψη από το χαμηλό οκταμήνου για τον PMI

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές επιχειρήσεις μπήκαν στο 2026 με οριακή ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global.  

Συγκεκριμένα, ο σύνθετος δείκτης PMI για τον Ιανουάριο κατέγραψε μικρή άνοδο κατά 0,1 μονάδα και διαμορφώθηκε στις 52,8 μονάδες, έπειτα από την πτώση του Δεκεμβρίου, όταν είχε αγγίξει χαμηλό οκτώ μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι τιμές άνω των 50 μονάδων υποδηλώνουν επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας.

Την ίδια στιγμή, η αύξηση των προσλήψεων ήταν περιορισμένη, ενώ και η βελτίωση στις νέες παραγγελίες, παρότι αισθητή, κινήθηκε με πιο αργούς ρυθμούς σε σύγκριση με το μεγαλύτερο μέρος του προηγούμενου έτους.

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