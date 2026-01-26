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Μπλόκα στα σύνορα των Βαλκανίων: Μεταφορείς αντιδρούν στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα εισόδου της ΕΕ
Ειδήσεις
15:58 - 26 Ιαν 2026

Μπλόκα στα σύνορα των Βαλκανίων: Μεταφορείς αντιδρούν στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα εισόδου της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Από το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1), βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες κινητοποιήσεις στα βαλκανικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν, καθώς μεταφορείς από τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία προχώρησαν σε αποκλεισμούς τερματικών εμπορευματικών σταθμών σε κομβικά συνοριακά περάσματα.  

Οι ενέργειες αυτές αποτελούν αντίδραση στην επικείμενη εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι επαγγελματικές ενώσεις μεταφορέων των τεσσάρων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους στον νέο κανονισμό, ο οποίος περιορίζει την παραμονή των επαγγελματιών οδηγών εντός της ζώνης Σένγκεν σε έως 90 ημέρες ανά εξάμηνο. Όπως υποστηρίζουν, η ρύθμιση αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον κλάδο και δυσχεραίνει τη διεξαγωγή των διεθνών οδικών μεταφορών.

Παράλληλα, τονίζουν ότι το νέο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής εισόδου και εξόδου (EES) της ΕΕ καθιστά τις διαδικασίες πιο σύνθετες και προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς αντικαθίσταται η σφράγιση διαβατηρίων με ελέγχους που βασίζονται σε βιομετρικά δεδομένα. Το EES εφαρμόζεται πιλοτικά από τις 12 Οκτωβρίου 2025, ενώ η πλήρης ενεργοποίησή του έχει προγραμματιστεί για τις 10 Απριλίου 2026.

Αιτήματα και πρωτοβουλίες διαλόγου

Οι μεταφορείς ζητούν άμεση συνάντηση με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να εξεταστεί «μια ρεαλιστική και βιώσιμη λύση που θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του τομέα». Σε μεταβατικό στάδιο, προτείνουν να αντιμετωπίζονται ως διασυνοριακοί εργαζόμενοι, με δυνατότητα παραμονής στη ζώνη Σένγκεν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έως ότου υπάρξει οριστική ρύθμιση.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους, οι αποκλεισμοί αφορούν αποκλειστικά τη διακίνηση εμπορευμάτων και δεν επηρεάζουν τη διέλευση πολιτών. Εξαιρούνται επίσης τα φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή αγαθά, ζώντα ζώα, φαρμακευτικό και ιατρικό εξοπλισμό, καθώς και στρατιωτικό υλικό.

Οι κινητοποιήσεις εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν επτά ημέρες, εκτός εάν προκύψουν απρόβλεπτες εξελίξεις.

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