Λετονική κατασκοπεία: Τα drones ευθύνονται για 3 στα 4 θύματα του πολέμου στην Ουκρανία

Οι τραυματισμοί και οι θάνατοι από μη επανδρωμένα αεροσκάφη υπερβαίνουν κατά πολύ αυτούς από όπλα, τανκς, πυροβολικό και νάρκες, σύμφωνα με τη λετονική κατασκοπεία.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, όπως αναφέρει το Politico, τα drones ευθύνονται για το 70 με 80 τοις εκατό όσων τραυματίζονται ή σκοτώνονται και από τις δύο πλευρές στον πόλεμο της Ουκρανίας, σύμφωνα με νέα έκθεση μιας σημαντικής υπηρεσίας πληροφοριών της Λετονίας.

«Αυτό καθιστά τον πόλεμο πιο δυναμικό σε τακτικό επίπεδο, αλλά μειώνει τις πιθανότητες κάποια από τις πλευρές να επιτύχει στρατηγική ανατροπή», αναφέρει η έκθεση του Γραφείου Προστασίας του Συντάγματος της Λετονίας (SAB), που δημοσιεύθηκε σήμερα (26/1).

Ως αποτέλεσμα, οι αποφασιστικοί παράγοντες για την έκβαση του πολέμου είναι η δυτική στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη, καταλήγουν οι συντάκτες.

Η έκθεση τονίζει επίσης ότι υπάρχει σχέδιο της Ρωσίας να δημιουργήσει εργοστάσιο παραγωγής drones στη γειτονική Λευκορωσία με δυναμικότητα παραγωγής έως 100.000 drones ετησίως.

Σημειώνεται ότι ο πόλεμος με drones έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αντίσταση των ουκρανικών δυνάμεων κατά της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Από τα τέλη του 2024, ωστόσο, ο πόλεμος με drones έχει γείρει υπέρ της Ρωσίας, καθώς η Μόσχα προσαρμόστηκε στη νέα τεχνολογία, σύμφωνα με το Atlantic Council.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι το Υπουργείο Άμυνας της χώρας ξεκίνησε αυτόν τον μήνα καμπάνια στρατολόγησης σε ρωσικά πανεπιστήμια, αναζητώντας φοιτητές με δεξιότητες στους υπολογιστές και την τεχνολογία, για να ενισχύσει τις δυνάμεις μη επανδρωμένων συστημάτων της.

Κλείνοντας, η λετονική έκθεση αναφέρθηκε επίσης στις περσινές εισβολές drones γύρω από κρίσιμες υποδομές στην Ευρώπη, καταλήγοντας ότι -ανεξαρτήτως του αν η Μόσχα βρισκόταν πίσω από αυτές τις επιθέσεις- αυτές ωφέλησαν τη Ρωσία.