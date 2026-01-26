ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λετονική κατασκοπεία: Τα drones ευθύνονται για 3 στα 4 θύματα του πολέμου στην Ουκρανία
Ειδήσεις
17:24 - 26 Ιαν 2026

Λετονική κατασκοπεία: Τα drones ευθύνονται για 3 στα 4 θύματα του πολέμου στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τραυματισμοί και οι θάνατοι από μη επανδρωμένα αεροσκάφη υπερβαίνουν κατά πολύ αυτούς από όπλα, τανκς, πυροβολικό και νάρκες, σύμφωνα με τη λετονική κατασκοπεία. 

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, όπως αναφέρει το Politico, τα drones ευθύνονται για το 70 με 80 τοις εκατό όσων τραυματίζονται ή σκοτώνονται και από τις δύο πλευρές στον πόλεμο της Ουκρανίας, σύμφωνα με νέα έκθεση μιας σημαντικής υπηρεσίας πληροφοριών της Λετονίας.

«Αυτό καθιστά τον πόλεμο πιο δυναμικό σε τακτικό επίπεδο, αλλά μειώνει τις πιθανότητες κάποια από τις πλευρές να επιτύχει στρατηγική ανατροπή», αναφέρει η έκθεση του Γραφείου Προστασίας του Συντάγματος της Λετονίας (SAB), που δημοσιεύθηκε σήμερα (26/1).

Ως αποτέλεσμα, οι αποφασιστικοί παράγοντες για την έκβαση του πολέμου είναι η δυτική στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη, καταλήγουν οι συντάκτες.

Η έκθεση τονίζει επίσης ότι υπάρχει σχέδιο της Ρωσίας να δημιουργήσει εργοστάσιο παραγωγής drones στη γειτονική Λευκορωσία με δυναμικότητα παραγωγής έως 100.000 drones ετησίως.

Σημειώνεται ότι ο πόλεμος με drones έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αντίσταση των ουκρανικών δυνάμεων κατά της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Από τα τέλη του 2024, ωστόσο, ο πόλεμος με drones έχει γείρει υπέρ της Ρωσίας, καθώς η Μόσχα προσαρμόστηκε στη νέα τεχνολογία, σύμφωνα με το Atlantic Council.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι το Υπουργείο Άμυνας της χώρας ξεκίνησε αυτόν τον μήνα καμπάνια στρατολόγησης σε ρωσικά πανεπιστήμια, αναζητώντας φοιτητές με δεξιότητες στους υπολογιστές και την τεχνολογία, για να ενισχύσει τις δυνάμεις μη επανδρωμένων συστημάτων της.

Κλείνοντας, η λετονική έκθεση αναφέρθηκε επίσης στις περσινές εισβολές drones γύρω από κρίσιμες υποδομές στην Ευρώπη, καταλήγοντας ότι -ανεξαρτήτως του αν η Μόσχα βρισκόταν πίσω από αυτές τις επιθέσεις- αυτές ωφέλησαν τη Ρωσία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι αποφασίστηκε για την επιστολική ψήφο των αποδήμων στις εθνικές εκλογές: Στις 29/1 η διακομματική επιτροπή
Πολιτική

Τι αποφασίστηκε για την επιστολική ψήφο των αποδήμων στις εθνικές εκλογές: Στις 29/1 η διακομματική επιτροπή

Πηγές ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση Χαλικιά στην εξεταστική: Αναρμόδια να κρίνει τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το 2020
Πολιτική

Πηγές ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση Χαλικιά στην εξεταστική: Αναρμόδια να κρίνει τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το 2020

ΔΥΠΑ: Ρεκόρ συμμετοχής στην 50ή εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» στην Αθήνα
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Ρεκόρ συμμετοχής στην 50ή εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» στην Αθήνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Φυσικό αέριο: Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης παρά την απεξάρτηση από τη Ρωσία
Εμπορεύματα

Φυσικό αέριο: Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης παρά την απεξάρτηση από τη Ρωσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Ιταλία και Ισπανία στα «μαχαίρια» με φόντο το μεταναστευτικό – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Πολιτική
07/08/2026 - 18:36

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ