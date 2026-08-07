Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν, σύφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ με μια περιορισμένη εισβολή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Νέα αξιολόγηση αναθεωρεί προηγούμενες εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα προκαλούσε τη Συμμαχία όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Το αποκλειστικό δημοσίευμα της WSJ αναφέρει πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να επιχειρήσει μέσα στα επόμενα χρόνια να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ μέσω μιας περιορισμένης επίθεσης εναντίον κράτους-μέλους της Συμμαχίας, σύμφωνα με νέες εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Τα πιθανά σενάρια που εξετάζονται κυμαίνονται από κυβερνοεπίθεση έως μια μικρής κλίμακας χερσαία εισβολή.

Οι αξιολογήσεις αυτές, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, δημοσιοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε ορισμένα κρίσιμα πυρομαχικά που θα ήταν απαραίτητα σε μια πιθανή μελλοντική σύγκρουση με τη Ρωσία ή την Κίνα. Τα αποθέματα αυτών των όπλων έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω των παραδόσεων στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, αλλά και εξαιτίας της αμερικανικής σύγκρουσης με το Ιράν.

Μεταξύ των οπλικών συστημάτων που βρίσκονται σε περιορισμένα αποθέματα περιλαμβάνονται οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς Precision Strike Missile (PrSM), οι Army Tactical Missile Systems (ATACMS), καθώς και οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι μικρού βεληνεκούς Stinger, σύμφωνα με άλλους αξιωματούχους.

Μέχρι πρότινος, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούσαν ότι ο Πούτιν δεν θα προκαλούσε κάποια χώρα του ΝΑΤΟ όσο εξακολουθεί να πολεμά στην Ουκρανία. Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή άλλαξε νωρίτερα φέτος, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση τόσο στο ουκρανικό μέτωπο όσο και στο εσωτερικό της Ρωσίας, προκειμένου να επιτύχει μια νίκη.

Τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκαλούν ολοένα μεγαλύτερες ζημιές τόσο στις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις όσο και στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν ολοένα μικρότερες προελάσεις στην πρώτη γραμμή, με ιδιαίτερα υψηλές απώλειες.

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι ηγέτες διαπιστώνουν ολοένα περισσότερες ενδείξεις ότι η Ρωσία πραγματοποιεί δοκιμαστικές ενέργειες για να ελέγξει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ. Παραδείγματα αποτελούν ρωσικοί πύραυλοι cruise που κατέληξαν στο έδαφος της Πολωνίας και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, στόχος του Πούτιν, εάν επιτεθεί στο ΝΑΤΟ ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα είναι να διασπάσει τη συνοχή της Συμμαχίας.

«Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα αντιδρούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια τέτοια περίπτωση», δήλωσε η Χέδερ Κόνλεϊ, ανώτερη ερευνήτρια του American Enterprise Institute. «Η Ρωσία επιδιώκει διαχρονικά να αμφισβητήσει την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ και να απομακρύνει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τους συμμάχους τους.»

Καθώς ο Πούτιν δυσκολεύεται να επιτύχει τους στόχους του στην Ουκρανία, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν κατά πόσο η Μόσχα σκοπεύει να κλιμακώσει τις επιθετικές της ενέργειες εναντίον ευρωπαϊκών συμμάχων στο προσεχές μέλλον. Υπάρχει ανησυχία ότι ο Πούτιν μπορεί να καταστεί ακόμη πιο επικίνδυνος εάν αισθανθεί ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Τα πιθανά σενάρια περιλαμβάνουν κυβερνοεπίθεση σε χώρα του ΝΑΤΟ, αποστολή ενόπλων χωρίς διακριτικά για την κατάληψη εδάφους ή ακόμη και περιορισμένη στρατιωτική εισβολή στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας. Σύμφωνα με τις αμερικανικές εκτιμήσεις, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να εκδηλωθεί οποιαδήποτε στιγμή από αυτό το φθινόπωρο έως το 2029.

Η πιθανότητα του πιο ακραίου σεναρίου — μιας περιορισμένης χερσαίας εισβολής — θεωρείται προς το παρόν χαμηλή, αλλά αυξάνεται όσο περνά ο χρόνος. Ένα τέτοιο βήμα θεωρούνταν ανέκαθεν εξαιρετικά απίθανο, καθώς θα ενεργοποιούσε το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει συλλογική άμυνα σε περίπτωση επίθεσης εναντίον κράτους-μέλους. Ωστόσο, το Άρθρο 5 δεν καθορίζει με την ίδια σαφήνεια τον τρόπο αντίδρασης της Συμμαχίας απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις ή υβριδικές απειλές.

«Αυτή ήταν πάντοτε η δυσκολία του ΝΑΤΟ: πώς να απαντήσει σε επιθέσεις που δεν φθάνουν στο επίπεδο ενεργοποίησης του Άρθρου 5», δήλωσε η Κόνλεϊ. «Μέχρι σήμερα, τα κράτη-μέλη έχουν γενικά επιλέξει να μην κλιμακώνουν την κατάσταση.» Ως παράδειγμα ανέφερε τις μαζικές κυβερνοεπιθέσεις που δέχθηκε η Εσθονία το 2007, τις οποίες αντιμετώπισε κυρίως σε διμερές επίπεδο.

Εκπρόσωποι του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) αρνήθηκαν να σχολιάσουν ευαίσθητες πληροφορίες. Εκπρόσωπος του Γραφείου του Διευθυντή των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.

«Εξετάζουμε και προετοιμαζόμαστε διαρκώς για κάθε πιθανό σενάριο. Το ΝΑΤΟ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμο να αποτρέψει ή να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, όπως αποδεικνύουμε συνεχώς», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μάρτιν Ο'Ντόνελ, εκπρόσωπος της Συμμαχίας.