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Τι αποφασίστηκε για την επιστολική ψήφο των αποδήμων στις εθνικές εκλογές: Στις 29/1 η διακομματική επιτροπή
Πολιτική
17:12 - 26 Ιαν 2026

Τι αποφασίστηκε για την επιστολική ψήφο των αποδήμων στις εθνικές εκλογές: Στις 29/1 η διακομματική επιτροπή

Reporter.gr Newsroom
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Τη νομοθετική πρωτοβουλία για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές για τους Έλληνες του εξωτερικού, καθώς και τη σύσταση αυτοτελούς εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες, παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, κατά το πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νέας χρονιάς.

Παράλληλα, ο υπουργός απηύθυνε πρόσκληση προς όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα να συμμετάσχουν σε άτυπη διακομματική επιτροπή, με αντικείμενο τη συζήτηση της κυβερνητικής πρότασης. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στις 11:00, στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η προωθούμενη μεταρρύθμιση έρχεται δύο χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση και την επιτυχημένη εφαρμογή της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και φιλοδοξεί να διευκολύνει περαιτέρω τη συμμετοχή των εκλογέων που διαμένουν εκτός Ελλάδας, επεκτείνοντας τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και στις εθνικές κάλπες.

Στο ίδιο πλαίσιο, η δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις βουλευτικές έδρες δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να εκλέγουν απευθείας τους εκπροσώπους τους στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι στις εθνικές εκλογές του 2023 ψήφισαν περίπου 18.000 εκλογείς σε φυσικά εκλογικά τμήματα που λειτούργησαν στο εξωτερικό, βάσει των περιορισμών του νόμου 4648/2019. Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί καταργήθηκαν την ίδια χρονιά, ενώ στόχος της νέας πρωτοβουλίας είναι η καθολική δυνατότητα επιστολικής ψήφου από τον τόπο κατοικίας των εκλογέων, χωρίς την ανάγκη μετακίνησης σε εκλογικά κέντρα, ακόμη και σε διαφορετικές χώρες, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν.

Η κυβερνητική πρόταση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής και στη σύσφιγξη των δεσμών των Ελλήνων της διασποράς με την Ελλάδα.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας ότι «η εκλογική διαδικασία αποτελεί την κορυφαία έκφραση της δημοκρατίας», προσθέτοντας ότι οι σύγχρονες συνθήκες καθιστούν αναγκαία την υπέρβαση κομματικών διαφορών, προκειμένου να ενισχυθεί η φωνή των Ελλήνων του εξωτερικού και η διεθνής παρουσία της χώρας. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η επίτευξη ευρείας κοινοβουλευτικής συναίνεσης, ώστε η μεταρρύθμιση να αποκτήσει μόνιμο θεσμικό χαρακτήρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/01/2026 - 17:24
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