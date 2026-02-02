ΕΕ: Το ταμείο ανάκαμψης $955 δισ. δυσκολεύεται να «μεταμορφώσει» την ευρωπαϊκή οικονομία

Το έργο για την αποανθρακοποίηση και ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα χρηματοδοτείται από το ταμείο «Next Generation» της ΕΕ ύψους 955 δισ. δολαρίων, που συμφωνήθηκε πριν από έξι χρόνια. Ωστόσο, η έλλειψη δεξιοτήτων, η γραφειοκρατία και η αβεβαιότητα για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση του πακέτου και καθυστερούν την οικονομική μεταμόρφωση της Ευρώπης αναφέρει σε άρθρο του το Reuters.

Σε ελαιώνες και αμπελώνες διάσπαρτους σε όλη την Ισπανία, αισθητήρες και drones, χρηματοδοτούμενα από το μεγαλύτερο ταμείο ανάκαμψης της Ευρώπης μετά το Σχέδιο Μάρσαλ της μεταπολεμικής περιόδου, συλλέγουν δεδομένα εδάφους για να τροφοδοτήσουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που θα βοηθήσουν τους αγρότες να διαχειρίζονται καλύτερα τις καλλιέργειές τους.

Το έργο, η αποανθρακοποίηση και ψηφιοποίηση ενός βασικού οικονομικού τομέα, είναι ακριβώς αυτό που είχε σχεδιαστεί να υποστηρίξει το ταμείο «Next Generation» της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 955 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που συμφωνήθηκε πριν από έξι χρόνια και πλησιάζει τα τελικά χρονοδιαγράμματα καταβολής. Ωστόσο, η έλλειψη δεξιοτήτων, η γραφειοκρατία και η αβεβαιότητα για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση σημαίνουν ότι το ιστορικό αυτό πακέτο τόνωσης, που παρουσιάστηκε ως «ευκαιρία για ισχυρότερη ανάκαμψη», δυσκολεύεται να υπερπηδήσει τα εμπόδια που έχουν επανειλημμένα καθυστερήσει τις προσπάθειες της Ευρώπης για οικονομική μεταμόρφωση.

«Τα κεφάλαια μας άφησαν υποδομή δεδομένων, κοινή διακυβέρνηση και ομάδες ικανές να λειτουργούν AI σε μεγάλη κλίμακα», είπε ο Juan Francisco Delgado, συντονιστής του αγροτικού έργου.

«Αυτό που δεν μας άφησαν είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η ομάδα του εργάζεται σε χρηματοοικονομικό σχέδιο για την ανάπτυξη της πλατφόρμας δεδομένων, την αναβάθμιση του εξοπλισμού και τη στελέχωση με ταλέντα μόλις τελειώσουν τα χρήματα.

Υψηλοί στόχοι, μικτά αποτελέσματα

Το 2020, οι ηγέτες της ΕΕ, αντιμετωπίζοντας μια πρωτοφανή κατάρρευση του ΑΕΠ λόγω της πανδημίας, εγκαινίασαν το ταμείο ανάκαμψης με φιλόδοξο στόχο: να σώσουν την οικονομία της ΕΕ με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που θα ενίσχυαν επίσης την ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα.

Η έξυπνη δαπάνη των πόρων αποκτά νέα σημασία καθώς οι απειλές οικονομικού εκβιασμού από την Κίνα και οι ολοένα και πιο εχθρικές ΗΠΑ ενισχύουν την ανάγκη για θωράκιση της ΕΕ.

Το 2021, διατέθηκαν πάνω από 700 δισεκατομμύρια ευρώ ως επιχορηγήσεις και δάνεια, αν και το ποσό μειώθηκε στα 577 δισεκατομμύρια αφού ορισμένες χώρες αρνήθηκαν να αποδεχθούν μέρος ή το σύνολο των δανείων. Πέντε χρόνια αργότερα, συνολικά 182 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαν προγραμματιστεί δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters από στοιχεία της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι το ταμείο έχει επιτύχει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του, αλλά αξιωματούχοι, επιχειρήσεις και άλλοι που μίλησαν στο Reuters λένε ότι τα αποτελέσματα είναι πιο διαφοροποιημένα.

Υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι το ταμείο μετρίασε το πλήγμα της πανδημίας και έσπασε ένα μακροχρόνιο ταμπού σχετικά με την κοινή έκδοση χρέους, που πλέον αποτελεί εργαλείο των Ευρωπαίων πολιτικών.

Οι απαιτήσεις για πρόσβαση στα κεφάλαια —από τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας σε Γαλλία και Ισπανία μέχρι απλοποιημένες άδειες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε Ιταλία, Ελλάδα και Πορτογαλία και βελτιώσεις στον κυβερνοχώρο σε Σλοβακία και Ρουμανία— μπορεί να αποφέρουν μακροπρόθεσμα κέρδη σε παραγωγικότητα και ανάπτυξη.

Όμως η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και η δαπάνη των χρημάτων πήρε περισσότερο χρόνο από το αναμενόμενο, επιβραδύνοντας την ταχεία ανάπτυξη, η οποία παραμένει υποτονική σε όλη την ΕΕ σε σύγκριση με τις ΗΠΑ ή την Κίνα. Ο Marco Leonardi, καθηγητής Οικονομικών και ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος υπό τους Ιταλούς πρωθυπουργούς Conte και Draghi, δήλωσε ότι οι έξι αναθεωρήσεις του 194 δισεκατομμυρίων ευρώ ιταλικού σχεδίου, η μία εκ των οποίων χρειάστηκε σχεδόν χρόνο ενός έτους για διαπραγμάτευση, εξηγούν μεγάλο μέρος της καθυστέρησης στη δαπάνη.

«Η αναθεώρηση του 2023 ήταν καταστροφική», είπε. «Η Meloni αφαίρεσε δισεκατομμύρια από τις τοπικές αρχές για να χρηματοδοτήσει πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ σε φορολογικά κίνητρα για εταιρείες που επενδύουν σε εξοπλισμό εξοικονόμησης ενέργειας, μόνο για να δυσκολευτούν να αιτηθούν τα κίνητρα λόγω της γραφειοκρατίας».

Λόγω πίεσης χρόνου, η Ιταλία μείωσε στόχους όπως η δημιουργία παιδικών σταθμών, που θεωρούνται κρίσιμοι για τη βελτίωση της χαμηλής συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, από 264.000 σε 150.480.

Αντιπολιτευτικοί πολιτικοί στην Ισπανία και την Ιταλία — που μαζί έχουν λάβει πάνω από το μισό των διαθέσιμων κεφαλαίων — επέκριναν τη δαπάνη μέρους των χρημάτων σε «διακοσμητικά» έργα, όπως πινακίδες μονοπατιών πεζοπορίας ή βάψιμο σε τουριστικά κέντρα.

Η επιθυμία για δίκαιη και ισομερή κατανομή των κεφαλαίων μείωσε μερικές φορές τον αντίκτυπό τους, έγραψε το ισπανικό think-tank FUNCAS. Μόλις λίγο πάνω από το 40% της κατανομής της Ισπανίας πήγε σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά η χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία αιτήσεων απέτρεψε πολλές μικρές επιχειρήσεις από το να υποβάλουν αίτηση, δήλωσε ο Juan Manuel Martinez, επικεφαλής της ισπανικής ένωσης μεταφορών AET.

«Τα κριτήρια και οι μεταρρυθμίσεις είναι απαιτητικά. Χρειάζεσαι την αρχιτεκτονική και τα συστήματα για να τα διαχειριστείς», είπε η Laia Claverol Torres, υπεύθυνη του δημοτικού συμβουλίου της Βαρκελώνης, που επέβλεψε έργα από καταφύγια βιοποικιλότητας μέχρι ρομποτικούς βοηθούς για ηλικιωμένους.

Παράταση χρονοδιαγραμμάτων δαπανών

Οι χώρες έχουν προθεσμία μέχρι τις 31 Αυγούστου για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεών τους και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για τις τελευταίες αιτήσεις πληρωμής.

Η Ισπανία τον Δεκέμβριο απέρριψε πάνω από 60 δισεκατομμύρια ευρώ από τα διατεθέντα δάνεια, παραδεχόμενη ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε ορισμένα απαιτούμενα ορόσημα λόγω περιορισμών στην εφοδιαστική αλυσίδα και απρόβλεπτων τεχνικών δυσκολιών. Η κυβέρνηση υποστήριξε επίσης ότι η βελτιωμένη θέση της Ισπανίας στις αγορές κεφαλαίων, ενισχυμένη από τις σχετικά ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης, μείωσε το πλεονέκτημα της λήψης χρέους μέσω της ΕΕ, μειώνοντας τη ζήτηση για τα δάνεια.

Στην Ιταλία, που μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο είχε δαπανήσει 110 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κεφάλαιά της σύμφωνα με εκτιμήσεις της κυβέρνησης, βουλευτές και οικονομολόγοι ανησυχούν ότι οι επενδύσεις θα μπορούσαν να καταρρεύσουν μόλις τελειώσουν τα χρήματα, επιδεινώνοντας την ήδη αργή οικονομία της χώρας.

Ο Ιταλός Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Tommaso Foti, υπεύθυνος για τα κεφάλαια, δήλωσε στο Reuters αισιόδοξος ότι οι θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα θα γίνουν εμφανείς φέτος. «Τώρα που βρισκόμαστε στη φάση υλοποίησης, τα αποτελέσματα θα είναι πιο απτά», είπε.

Ο Υπουργός Οικονομίας Giancarlo Giorgetti έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Ιταλία θα αντικαταστήσει τα κεφάλαια ανάκαμψης με άλλες δαπάνες εντός του προϋπολογισμού, χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες.

Με κίνηση που ουσιαστικά παρατείνει το χρονοδιάγραμμα δαπανών, η Ισπανία έλαβε έγκριση από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα δάνεια του ταμείου ανάκαμψης ως κεφάλαιο για περαιτέρω 60 δισεκατομμύρια ευρώ κρατικά εγγυημένης χρηματοδότησης, ελπίζοντας να κινητοποιήσει δισεκατομμύρια σε ιδιωτικές επενδύσεις.

Η Ιταλία εξασφάλισε επίσης την υποστήριξη της ΕΕ για να δαπανήσει 23,5 δισεκατομμύρια ευρώ πέραν του 2026.

Τέτοιες παρατάσεις που δίνουν περισσότερες ευκαιρίες στις χώρες να ξοδέψουν τα κεφάλαια είναι συνετές, δήλωσε ο Carsten Brzeski, οικονομολόγος της ING.

«Ένας εύκολος τρόπος να βεβαιωθείς ότι τα χρήματα φτάνουν στην οικονομία είναι να παρατείνεις τα προγράμματα κατά 1-2 χρόνια», είπε. «Γιατί να μην επιτρέψουμε στις χώρες να αποκλίνουν από τους δημοσιονομικούς κανόνες αν εφαρμόζουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ανακουφίζουν τα δημόσια οικονομικά μακροπρόθεσμα;».