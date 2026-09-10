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Μειώθηκαν 17% οι αιτήσεις ασύλου στην Ευρώπη το α&#039; εξάμηνο
Ειδήσεις
14:17 - 10 Σεπ 2026

Μειώθηκαν 17% οι αιτήσεις ασύλου στην Ευρώπη το α' εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Οι αιτήσεις ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νορβηγία και την Ελβετία εξακολούθησαν να καταγράφουν πτωτική πορεία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EUAA).  

Συνολικά, η υπηρεσία, με έδρα τη Μάλτα, κατέγραψε περίπου 332.000 νέες αιτήσεις διεθνούς προστασίας από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2026. Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος κατά περίπου 67.000 αιτήσεις, δηλαδή κατά σχεδόν 17%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Στην κορυφή η Γαλλία

Η Γαλλία ήταν η χώρα που δέχθηκε τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, με περίπου 69.000 αιτήματα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο ένα πέμπτο του συνολικού αριθμού.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ιταλία, με περίπου 66.000 αιτήσεις, ενώ ακολούθησαν η Ισπανία με 54.732 και η Γερμανία με 54.454 αιτήματα διεθνούς προστασίας.

Σε επίπεδο χωρών προέλευσης, οι Αφγανοί αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο, καθώς υπέβαλαν περίπου 39.000 αιτήσεις. Ακολουθούν οι υπήκοοι της Βενεζουέλας με περίπου 33.000 αιτήσεις και οι υπήκοοι του Μπανγκλαντές, με περίπου 22.000.

Συνεχίζεται η πτωτική τάση

Σύμφωνα με την EUAA, η υποχώρηση των αιτήσεων αποτελεί συνέχεια μιας τάσης που έχει ξεκινήσει από το 2024. Η υπηρεσία αποδίδει την εξέλιξη σε μια σειρά διαφορετικών παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν και μεταβάλλουν τη σύνθεση των χωρών προέλευσης των ανθρώπων που αναζητούν διεθνή προστασία στην Ευρώπη.

Μεταξύ των παραγόντων που επισημαίνονται είναι η «εύθραυστη και συνεχιζόμενη πολιτική μετάβαση στη Συρία», η οποία επηρεάζει τις αφίξεις από τη συγκεκριμένη χώρα.

Παράλληλα, η EUAA αναφέρεται στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει τη συνεργασία με χώρες προέλευσης και διέλευσης, με στόχο τον περιορισμό των αφίξεων και, κατ’ επέκταση, του αριθμού των ανθρώπων που υποβάλλουν αιτήσεις ασύλου στα κράτη-μέλη.

Κάτω από 30% οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για την έκβαση των αιτήσεων. Η EUAA διευκρινίζει ότι λιγότερο από το ένα τρίτο των αιτημάτων που εξετάστηκαν κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2026 έγιναν δεκτά.

Η υπηρεσία εκτιμά ότι το συγκεκριμένο δεδομένο αναμένεται να επηρεάσει και τις μελλοντικές τάσεις στις αιτήσεις διεθνούς προστασίας, καθώς οι πιθανότητες αναγνώρισης ως πρόσφυγα αποτελούν έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις μεταναστευτικές ροές.

Νέοι κανόνες και ταχύτερες διαδικασίες

Σημαντικές αλλαγές έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο, μετά την έναρξη ισχύος των νέων ευρωπαϊκών κανονισμών για το άσυλο.

Με βάση το νέο πλαίσιο, οι αιτούντες άσυλο από χώρες των οποίων το ποσοστό αναγνώρισης των πολιτών τους ως προσφύγων σε πρώτο βαθμό ήταν χαμηλότερο από 20% κατά το προηγούμενο έτος, εντάσσονται σε ταχύτερη διαδικασία εξέτασης.

Η διαδικασία αυτή προβλέπει παράλληλα ταχεία επιστροφή στη χώρα προέλευσης σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εξετάζονται και διαχειρίζονται οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας στην Ευρώπη.

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