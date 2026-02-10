Απολογισμός Γκιλφόιλ: Οι πρώτες 100 μέρες φέρνουν τη συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας σε ιστορικά ύψη

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, γιόρτασε τη συμπλήρωση 100 ημερών παρουσίας της στη χώρα με ανάρτηση στο Χ, ευχαριστώντας τον Ντόναλντ Τραμπ για την εμπιστοσύνη του και αναφέροντας τη θερμή υποδοχή των Ελλήνων.

Τόνισε ότι η στρατηγική συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ανέφερε σημαντικά επιτεύγματα, όπως το Συμβούλιο P-TEC και τη δραστηριότητα της Exxon Mobil στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας στον ενεργειακό και οικονομικό τομέα.

Πιο αναλυτικά, στο βίντεο των δηλώσεων της ανέφερε: «Υπηρετώντας ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή στη ζωή μου. Ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο φίλος μου πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ευγνώμων για την απίστευτα θερμή υποδοχή που μου επιφύλαξε ο ελληνικός λαός από την πρώτη στιγμή.

Για τις πρώτες 100 ημέρες μου στην Ελλάδα, κινηθήκαμε με ταχύτητα και ξεκάθαρο σκοπό, ανεβάζοντας τη στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Καταγράψαμε ρεκόρ στο υπουργικό συμβούλιο του Partnership for transatlantic energy cooperation (P-TEC) τον περασμένο Νοέμβριο με την μεγαλύτερη επίσημη αποστολή των ΗΠΑ που έχει επισκεφθεί ποτέ την Ελλάδα, στην οποία συμμετείχαν δύο υπουργοί, οι αγαπητοί μου φίλοι υπουργός Doug Burgum και υπουργός Chris Wright. Στην P-TEC υπογράψαμε την πρώτη μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία που συνδέει προμηθευτές αμερικανικού LNG με την περιοχή για τις επόμενες δεκαετίες.

Παράλληλα, καλωσόρισα δύο σημαντικά ενεργειακά ορόσημα: τη συνεργασία της ExxonMobil με την Helleniq Energy και Energean για την πρώτη υπεράκτια γεώτρηση μετά από 40 χρόνια, και τη νίκη της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy σε διαγωνισμό για τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα, δύο εκ των οποίων κοντά στην Κρήτη.

Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα υπέγραψαν επίσης μια πρωτοποριακή Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας, δεσμευόμενες να συνεργαστούν στον τομέα των αναδυόμενων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.

Και το φθινόπωρο συμμετείχα μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο Zelensky στην ιστορική υπογραφή συμφωνίας που θα επιτρέψει την προώθηση αμερικανικής ενέργειας μέσω του κάθετου διαδρόμου στην Ουκρανία, όπου είναι απολύτως αναγκαία. Αυτά τα επιτεύγματα είναι σημαντικά και ιστορικά. Και είναι μόνο η αρχή. Αν αυτές οι πρώτες 100 ημέρες μας δείχνουν κάτι, είναι ότι υπό την ηγεσία του προέδρου Trump, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν υψηλούς στόχους και τους υλοποιούμε. Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στην Ελλάδα, ένιωσα την φιλοξενία για την οποία φημίζεται η χώρα.

Από την μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας κάτω από την Ακρόπολη, έως την συγκινητική εμπειρία μου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, αυτές οι πρώτες 100 μέρες μου έχουν ήδη προσφέρει αναμνήσεις που θα κρατήσω μια ζωή. Και έρχονται πολλά ακόμα. Το 2026 είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς τιμούμε το Freedom 250, την επέτειο των 250 ετών από την Ανεξαρτησία της Αμερικής. Το να γιορτάσουμε αυτή την επέτειο εδώ στην Αθήνα, όπου γεννήθηκε η δημοκρατία, είναι μια απίστευτη και ταυτόχρονα ταπεινή ευθύνη. Ελπίζουμε να είστε μαζί μας αυτή την χρονιά, σε αυτό το ταξίδι. Εμπνέομαι από όσα έχουμε καταφέρει ως τώρα, αλλά ο κόσμος διαμορφώνεται όχι από αυτά που λέμε σήμερα αλλά από τις επιλογές μας για το αύριο. Με οδηγό την αισιοδοξία και τον κοινό μας σκοπό, ας συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ως δύο σπουδαία έθνη για να ενισχύσουμε τις οικονομίες μας, να ενδυναμώσουμε περαιτέρω την ασφάλεια στην περιοχή, και να φέρουμε τους λαούς μας ακόμα πιο κοντά. Σας ευχαριστώ. Ο θεός να σας ευλογεί. Ο θεός να ευλογεί την Ελλάδα. Και ο θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».