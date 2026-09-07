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Κρεμλίνο: Δεν αποκλείεται η επανέναρξη των συνομιλιών με Ουκρανία και ΗΠΑ
Ειδήσεις
18:29 - 07 Σεπ 2026

Κρεμλίνο: Δεν αποκλείεται η επανέναρξη των συνομιλιών με Ουκρανία και ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα (7/9) ότι δεν αποκλείει την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο ανέφερε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να διευκρινιστεί πότε και πού θα μπορούσαν να διεξαχθούν οι συνομιλίες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε τις δηλώσεις αυτές όταν ρωτήθηκε σχετικά με την επίσκεψη στη Μόσχα και το Κίεβο, το Σαββατοκύριακο, των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι επιχειρούν να δώσουν νέα ώθηση στις συνομιλίες που έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και αποσκοπούν στην εξεύρεση τρόπου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Όσον αφορά την επανέναρξη του τριμερούς σχήματος, ακούσατε τη δήλωση από το Κίεβο χθες. Ο κ. Κούσνερ έκανε σχετικές δηλώσεις. Και εμείς, επίσης, δεν αποκλείουμε την επανέναρξη αυτού του τριμερούς σχήματος, όμως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για τον τόπο διεξαγωγής και τις ακριβείς ημερομηνίες», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε εάν θα επαναληφθούν οι τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο Πεσκόφ, -ο οποίος αρνήθηκε να αναφερθεί λεπτομερώς στο περιεχόμενο των τελευταίων αμερικανικών ειρηνευτικών προτάσεων ή στα σημαντικότερα ζητήματα που παραμένουν άλυτα-, δήλωσε ότι το Κρεμλίνο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συζητήσουν την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων.

«Αναμφίβολα, οποιεσδήποτε προσπάθειες... αποτελούν ένα μικρό βήμα προς την ειρήνη και εκτιμούμε πραγματικά ιδιαίτερα τις προσπάθειες των Αμερικανών διαπραγματευτών για την επίτευξη ειρήνης», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν έχει δηλώσει ότι εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ και ότι είναι ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ για τη δέσμευσή του σε αυτή την πορεία προς την ειρήνη».

Κλείνοντας, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν είχε ακόμη λάβει καμία ενημέρωση σχετικά με τις επαφές που είχαν την Κυριακή στο Κίεβο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι με Ουκρανούς αξιωματούχους.

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