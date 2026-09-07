Λετονία: «Φρένο» στα ρωσικά σιτηρά με δασμό 300% – Στο στόχαστρο και η διακίνηση μέσω λιμανιών

Δασμό ύψους 300% στις εισαγωγές σιτηρών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία σχεδιάζει να επιβάλει η κυβέρνηση της Λετονίας, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός της χώρας, Andris Kulbergs.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εμπορικές ροές σιτηρών στην περιοχή επηρεάζονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικές λιμενικές εγκαταστάσεις.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχετικό ρεπορτάζ, οι εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας για τη σεζόν 2022-2023 εμφανίζονται μειωμένες κατά 30,7% μέχρι στιγμής.

Εξετάζεται και περιορισμός της διακίνησης μέσω λιμανιών

Αξιωματούχοι της Λετονίας και της γειτονικής Λιθουανίας είχαν δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να σταματήσει η διακίνηση ρωσικών σιτηρών μέσω των λιμανιών της περιοχής.

Η συζήτηση αυτή πραγματοποιείται μετά την αύξηση των φορτίων ρωσικών σιτηρών που διακινούνται μέσω των συγκεκριμένων λιμενικών υποδομών, εξέλιξη που αποδίδεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην προσπάθεια της Μόσχας να αντιμετωπίσει τις διαταραχές στις παραδοσιακές θαλάσσιες οδούς εξαγωγών.

Η Λετονία, μέλος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ, αποτελεί μία από τις οδούς μέσω των οποίων ρωσικά σιτηρά μεταφέρονται προς άλλες αγορές. Ρώσοι εξαγωγείς χρησιμοποιούν τα λιμάνια της χώρας για τη διακίνηση φορτίων, σύμφωνα με αναλυτές και παράγοντες της αγοράς που επικαλείται το Reuters.

Πιέσεις στις ρωσικές εξαγωγικές οδούς

Η επιβολή ενός τόσο υψηλού δασμού ή ακόμη και η απαγόρευση διακίνησης ρωσικών σιτηρών μέσω των λιμανιών της Λετονίας θα μπορούσε να περιορίσει μία σημαντική εναλλακτική οδό για τις ρωσικές εξαγωγές.

Το ζήτημα αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς οι θαλάσσιες διαδρομές μέσω της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής Θάλασσας έχουν αντιμετωπίσει σοβαρές διαταραχές, εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων με drones σε ρωσικές λιμενικές εγκαταστάσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι δυνατότητες της Ρωσίας να διοχετεύει τα σιτηρά της μέσω διαφορετικών διαδρομών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τη διατήρηση των εξαγωγικών ροών.

46,3 εκατ. τόνοι σιτηρών μέσω Μαύρης και Αζοφικής Θάλασσας

Σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου, κατά την τελευταία εξαγωγική περίοδο, από τον Ιούλιο του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026, η Ρωσία εξήγαγε συνολικά 46,3 εκατ. μετρικούς τόνους σιτηρών μέσω λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 90% των συνολικών θαλάσσιων εξαγωγών σιτηρών της Ρωσίας, γεγονός που καταδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των συγκεκριμένων θαλάσσιων διαδρομών για το ρωσικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων.

Η ενδεχόμενη επιβολή υψηλών δασμών από τη Λετονία, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς που ήδη αντιμετωπίζουν οι ρωσικές εξαγωγές λόγω των επιθέσεων στις λιμενικές υποδομές, θα μπορούσε ως εκ τούτου να επηρεάσει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο τα ρωσικά σιτηρά διοχετεύονται στις διεθνείς αγορές.