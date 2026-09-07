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Συνάντηση Γεραπετρίτη – Μαροκινού ΥΠΕΞ: Κοινή ευρωπαϊκή και περιφερειακή πρόκληση η διαχείριση της μετανάστευσης
Πολιτική
19:45 - 07 Σεπ 2026

Συνάντηση Γεραπετρίτη – Μαροκινού ΥΠΕΞ: Κοινή ευρωπαϊκή και περιφερειακή πρόκληση η διαχείριση της μετανάστευσης

Reporter.gr Newsroom
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Τη σημασία της στενής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στη Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική, με ιδιαίτερη έμφαση στο μεταναστευτικό, την ασφάλεια των συνόρων, την ενέργεια και τις οικονομικές σχέσεις, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών, Αφρικανικής Συνεργασίας και Μαροκινών Εξωτερικού του Μαρόκου, Νάσερ Μπουρίτα.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις στα σύνορα Μαρόκου και Ισπανίας στην περιοχή της Θέουτα, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η διαχείριση της μετανάστευσης αποτελεί «κοινή ευρωπαϊκή και περιφερειακή πρόκληση», η οποία απαιτεί αποτελεσματική προστασία των συνόρων, στενή συνεργασία και αντιμετώπιση των δικτύων διακινητών.

Ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την πεποίθηση ότι η στρατηγική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση κοινών περιφερειακών και διεθνών προκλήσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της ψηφιακής συνδεσιμότητας, της πράσινης ενέργειας και της διαχείρισης της μετανάστευσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Πράσινη Εταιρική Σχέση ΕΕ-Μαρόκου, που υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2022 και αποτέλεσε την πρώτη αντίστοιχη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρα-εταίρο. Όπως σημείωσε, η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει το Μαρόκο στην πράσινη μετάβαση και την προστασία του περιβάλλοντος, τομείς στους οποίους ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και η Ελλάδα.

Στο επίκεντρο η Δυτική Σαχάρα

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Μαρόκο συνδέονται με μακροχρόνιους δεσμούς φιλίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ενώ κατά τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε, όπως είπε, εκτενής διάλογος για διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Όπως ανέφερε, η στρατηγική σύγκλιση των δύο χωρών βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο, τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών και την πολυμερή διπλωματία. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα συνεχίσει να κινείται με βάση τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στις εξελίξεις στη Δυτική Σαχάρα, ενόψει της επικείμενης εξέτασης της ανανέωσης της εντολής της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών, η οποία λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2026.

Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η Ελλάδα στηρίζει την πολιτική διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και χαιρέτισε την απόφαση 2797 του Συμβουλίου Ασφαλείας του 2025. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα, υπό την ιδιότητά της ως προεδρεύουσας του Συμβουλίου Ασφαλείας τον επόμενο μήνα, θα συμβάλει στη διαμόρφωση του σχετικού ψηφίσματος.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι η Αθήνα υποστηρίζει τις προσπάθειες του προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, στη βάση της πρότασης αυτονομίας του Μαρόκου και με στόχο μια «δίκαιη, διαρκή και αμοιβαία αποδεκτή λύση».

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την πρόταση αυτονομίας του Μαρόκου «σοβαρή και αξιόπιστη συμβολή» στην υπό εξέλιξη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια από τις πλέον εφικτές λύσεις.

Ασφάλεια στη Μεσόγειο και ελευθερία της ναυσιπλοΐας

Οι δύο υπουργοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις προκλήσεις ασφαλείας στη Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική, συμφωνώντας ότι η περιφερειακή σταθερότητα προϋποθέτει στενή συνεργασία.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξήρε παράλληλα τον ρόλο του Μαρόκου ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή και αναφέρθηκε στη συμβολή του στην ανάπτυξη της αφρικανικής ηπείρου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη θαλάσσια ασφάλεια και τις θαλάσσιες μεταφορές. Ο υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ανέδειξε το ζήτημα κατά τη διάρκεια της προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Μάιο του 2025, ενώ αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της στην επιχείρηση «EUNAVFOR ASPIDES» στην Ερυθρά Θάλασσα, με στόχο την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Νέα ώθηση στις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Μαρόκου

Παρά το υψηλό επίπεδο των πολιτικών και διπλωματικών σχέσεων, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο ενίσχυσης των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων.

Όπως ανέφερε, συμφωνήθηκε η προσπάθεια διεύρυνσης των εμπορικών ροών, καθώς οι ελληνικές εξαγωγές προς το Μαρόκο παραμένουν σε μεγάλο βαθμό επικεντρωμένες στα πετρελαιοειδή.

Παράλληλα, η Ελλάδα αντιμετωπίζει το Μαρόκο ως σημαντική πύλη προς τις αγορές της Υποσαχάριας Αφρικής, γεγονός που δημιουργεί περιθώρια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε μια σειρά από τομείς.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι υποδομές, ιδιαίτερα ενόψει της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 από το Μαρόκο, αλλά και η πράσινη ενέργεια, η διαχείριση υδάτων, η λιμενική και ναυτιλιακή συνεργασία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται επίσης στον αγροδιατροφικό τομέα, ο οποίος, σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, αποτελεί βασική προτεραιότητα και για τις δύο χώρες.

Για την προώθηση των συμφωνηθέντων, ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη εντατικοποίησης των επαφών μεταξύ των αρμόδιων φορέων και των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε την 8η Σύνοδο της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής ως κατάλληλο θεσμικό εργαλείο για την εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας και την προώθηση νέων εμπορικών συμφωνιών.

Κλείνοντας, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την επίσκεψη του Μαροκινού υπουργού ως ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, προς όφελος των δύο λαών και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

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