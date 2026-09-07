Γεωργιάδης για μήνυση ΣΥΡΙΖΑ: Αντί για συγγνώμη για τη Novartis, ζητά και τα ρέστα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στην πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάσυρση της δικογραφίας σχετικά με τα «αδιευκρίνιστα» ποσά, κατηγορώντας το κόμμα για «παραλογισμό» και επαναφορά της υπόθεσης Novartis.

Υποστηρίζει ότι, αντί να του ζητηθεί συγγνώμη για τη «σκευωρία Novartis», όπως τη χαρακτηρίζει, ο ΣΥΡΙΖΑ «ζητά και τα ρέστα», επικαλούμενος την αμετάκλητη καταδίκη των ψευδομαρτύρων.

«Αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για την σκευωρία Novartis, ζητούν και τα ρέστα», σχολιάζει σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντώντας στην αίτηση του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά στα «αδιευκρίνιστα» ποσά του υπουργού Υγείας.

«Η αγωνία των Συριζαίων να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παραλογισμό δυστυχώς αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για τη σκευωρία Novartis για την οποία οι ψευδομάρτυρες καταδικάστηκαν αμετάκλητα από την Ελληνική Δικαιοσύνη ζητούν και τα ρέστα», σημειώνει ειδικότερα ο κ. Γεωργιάδης.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2096927413976408279}