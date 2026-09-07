ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γεωργιάδης για μήνυση ΣΥΡΙΖΑ: Αντί για συγγνώμη για τη Novartis, ζητά και τα ρέστα
Πολιτική
18:29 - 07 Σεπ 2026

Γεωργιάδης για μήνυση ΣΥΡΙΖΑ: Αντί για συγγνώμη για τη Novartis, ζητά και τα ρέστα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στην πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάσυρση της δικογραφίας σχετικά με τα «αδιευκρίνιστα» ποσά, κατηγορώντας το κόμμα για «παραλογισμό» και επαναφορά της υπόθεσης Novartis.

Υποστηρίζει ότι, αντί να του ζητηθεί συγγνώμη για τη «σκευωρία Novartis», όπως τη χαρακτηρίζει, ο ΣΥΡΙΖΑ «ζητά και τα ρέστα», επικαλούμενος την αμετάκλητη καταδίκη των ψευδομαρτύρων.

«Αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για την σκευωρία Novartis, ζητούν και τα ρέστα», σχολιάζει σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντώντας στην αίτηση του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά στα «αδιευκρίνιστα» ποσά του υπουργού Υγείας.

«Η αγωνία των Συριζαίων να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παραλογισμό δυστυχώς αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για τη σκευωρία Novartis για την οποία οι ψευδομάρτυρες καταδικάστηκαν αμετάκλητα από την Ελληνική Δικαιοσύνη ζητούν και τα ρέστα», σημειώνει ειδικότερα ο κ. Γεωργιάδης.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2096927413976408279}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στον οικονομικό εισαγγελέα ο ΣΥΡΙΖΑ: Ξανανοίγει την υπόθεση Γεωργιάδη για τα «αδιευκρίνιστα» ποσά
Πολιτική

Στον οικονομικό εισαγγελέα ο ΣΥΡΙΖΑ: Ξανανοίγει την υπόθεση Γεωργιάδη για τα «αδιευκρίνιστα» ποσά

Από την ενέργεια στην τεχνητή νοημοσύνη: Το νέο αναπτυξιακό στοίχημα της Ελλάδας
Πολιτική

Από την ενέργεια στην τεχνητή νοημοσύνη: Το νέο αναπτυξιακό στοίχημα της Ελλάδας

Δεν εξελέγη αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Ακρίτα
Πολιτική

Δεν εξελέγη αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Ακρίτα

Στο φουλ οι μηχανές για τα ψηφοδέλτια – Τα ονόματα που συζητούνται στα κόμματα
Πολιτική

Στο φουλ οι μηχανές για τα ψηφοδέλτια – Τα ονόματα που συζητούνται στα κόμματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
07/09/2026 - 19:08

HELLENiQ ENERGY: Ενισχύει τις ίδιες μετοχές της – Αγόρασε 5.000 τίτλους

Ναυτιλία
07/09/2026 - 19:05

Περσικός Κόλπος: Επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια, άνοδος πετρελαίου και σενάρια για τα 120 δολάρια

Ειδήσεις
07/09/2026 - 18:58

Πυρκαγιές: «Κόκκινος» συναγερμός την Τρίτη 8/9 – Σε αυξημένη ετοιμότητα Αττική, Κρήτη και Αιγαίο

Επιχειρήσεις
07/09/2026 - 18:49

Καββαθάς (ΓΣΕΒΕΕ) κατά κυβέρνησης: Μισές αλήθειες και ημίμετρα δεν αποτελούν λύσεις

Ειδήσεις
07/09/2026 - 18:41

Νέες απειλές Ερντογάν: Δεν θα μείνουμε άπραγοι απέναντι σε εχθρικές ενέργειες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/09/2026 - 18:37

«Το Κυβερνείο Αναβιώνει»: Η πορεία αποκατάστασης για το ιστορικό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης

Πολιτική
07/09/2026 - 18:29

Γεωργιάδης για μήνυση ΣΥΡΙΖΑ: Αντί για συγγνώμη για τη Novartis, ζητά και τα ρέστα

Ειδήσεις
07/09/2026 - 18:29

Κρεμλίνο: Δεν αποκλείεται η επανέναρξη των συνομιλιών με Ουκρανία και ΗΠΑ

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/09/2026 - 18:23

BAT Hellas: Στηρίζει τη νέα εκστρατεία για την προστασία των ανηλίκων από τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
07/09/2026 - 18:22

Στρατηγική Συνεργασία της Τειρεσίας και του Όμιλου EPSILONNET

Οικονομία
07/09/2026 - 18:18

Στουρνάρας: Η οικονομική μας ζωή έχει μεταφερθεί στην οθόνη και πρέπει να εκπαιδευτούμε αναλόγως

Magazino
07/09/2026 - 18:13

Ο Γιώργος Χαδούλης ζωγραφίζει την ανεμελιά

Αυτοδιοίκηση
07/09/2026 - 18:07

Δήμος Καλλιθέας: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί

Ειδήσεις
07/09/2026 - 18:06

Κίνα: Κεφαλαιακή ενίσχυση 54 δισ. δολαρίων σε τράπεζες και ασφαλιστικές

Ειδήσεις
07/09/2026 - 18:05

Σερβία: Ο Βούτσιτς οδηγεί τη χώρα σε πρόωρες εκλογές εν μέσω αντικυβερνητικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς

Ναυτιλία
07/09/2026 - 18:04

ΕΛΙΜΕ: Συνεργασία με το ΔΙΠΑΕ για την τεχνολογική αναβάθμιση των λιμένων

Πολιτική
07/09/2026 - 17:53

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση απεντάσσει κρίσιμες δράσεις του «Ελλάδα 2.0» για ανέργους, ευάλωτους πολίτες και τη ΔΥΠΑ

Σχόλια Αγοράς
07/09/2026 - 17:45

Χρηματιστήριο: Οριακό 3 στα 3 με νέο ρεκόρ 11 ετών για τις τράπεζες

Ειδήσεις
07/09/2026 - 17:41

Γροιλανδία: Η ΕΕ ενισχύει την παρουσία της στην Αρκτική με επενδυτικό πακέτο ύψους 200 εκατ. ευρώ

Ακίνητα
07/09/2026 - 17:38

Trade Estates: «Πράσινο φως» για την εξαγορά του 50% του Sofia South Ring Mall έναντι €49,35 εκατ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/09/2026 - 17:33

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός ανάδοχος σε δύο έργα ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/09/2026 - 17:24

Οικογένεια Χριστοδούλου: Ανακοίνωση για τα προϊόντα της εταιρείας που ανακλήθηκαν από τον ΕΦΕΤ

Πολιτική
07/09/2026 - 17:16

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ποιος τον εμπόδισε επί 7 χρόνια να συγκρατήσει τις τιμές;

Πολιτική
07/09/2026 - 17:15

ΕΛ.Α.Σ: Παράθεση έργων χωρίς σχέδιο οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για μεταφορές και υποδομές

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/09/2026 - 17:09

ΣΕΒΕ: Οι ελληνικές εξαγωγές διατηρούν τον θετικό τους ρυθμό – Ενισχυμένη εικόνα στους περισσότερους κλάδους

Ειδήσεις
07/09/2026 - 16:56

«Τείχος» απέναντι στη Ρωσία: Η Φινλανδία ολοκλήρωσε τον φράχτη των 200 χλμ.

Πολιτική
07/09/2026 - 16:52

«Γαλάζια» πυρά κατά Σαμαρά: Το γινάτι και οι αιχμές για την αποστασία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/09/2026 - 16:46

HELLENiQ ENERGY: Η στρατηγική σημασία του VARDAX στη ΝΑ Ευρώπη

Οικονομία
07/09/2026 - 16:38

ΑΑΔΕ - Τελωνειακές απλουστεύσεις: Σε εφαρμογή ο Κεντρικός Τελωνισμός στην εξαγωγή για εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
07/09/2026 - 16:37

Eurojackpot: Συμμετοχή στις κληρώσεις και μέσω διαδικτύου – Κατάθεση δελτίων κάθε Τρίτη και Παρασκευή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ