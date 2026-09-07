Κούβα: Στα 8 δισ. δολάρια οι απώλειες από το αμερικανικό εμπάργκο

Οικονομικές απώλειες ύψους 8 δισ. δολαρίων αποδίδει η κουβανική κυβέρνηση στο αμερικανικό εμπάργκο για την περίοδο από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026, χαρακτηρίζοντας τον αντίκτυπο ως τον υψηλότερο που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Τα στοιχεία παρουσίασε ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, ο οποίος υποστήριξε ότι οι απώλειες από τα αμερικανικά μέτρα αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Το αμερικανικό εμπάργκο σε βάρος της Κούβας βρίσκεται σε ισχύ από το 1962 και αποτελεί εδώ και δεκαετίες βασικό παράγοντα στις οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Δεν περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις του ενεργειακού αποκλεισμού

Ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας διευκρίνισε ότι το ποσό των 8 δισ. δολαρίων δεν περιλαμβάνει τις οικονομικές συνέπειες από τον ενεργειακό αποκλεισμό που, σύμφωνα με την Αβάνα, βρίσκεται σε εφαρμογή εδώ και περίπου επτά μήνες.

«Αυτοί οι αριθμοί δεν περιλαμβάνουν τις ζημίες που προκλήθηκαν από τον ενεργειακό αποκλεισμό», ανέφερε ο Ροδρίγκες, προσθέτοντας ότι δεν έχουν συνυπολογιστεί ούτε οι δευτερογενείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν τον Μάιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ενεργειακός αποκλεισμός εφαρμόζεται από τα τέλη Ιανουαρίου, γεγονός που, κατά την κουβανική πλευρά, επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας.

Η Αβάνα υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες πιέσεις έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και στην πρόσβαση της χώρας σε βασικούς ενεργειακούς πόρους.

Χωρίς συνομιλίες με την Ουάσινγκτον

Παράλληλα, ο Μπρούνο Ροδρίγκες δήλωσε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις μεταξύ Κούβας και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ, όπως ανέφερε, δεν υπάρχει ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη συνομιλιών στο μέλλον.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ενώ η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει την πίεση προς την Αβάνα, με τον Κουβανό υπουργό Εξωτερικών να υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας έχουν διπλασιαστεί.

Η κουβανική κυβέρνηση εξακολουθεί να καταγγέλλει την αμερικανική πολιτική κυρώσεων, υποστηρίζοντας ότι το εμπάργκο επιβαρύνει σημαντικά την οικονομία της χώρας. Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον διατηρεί εδώ και δεκαετίες ένα καθεστώς οικονομικών περιορισμών έναντι της Κούβας, το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.