«Κουμπαράς για τη νέα γενιά»: Πώς θα συνεισφέρει το κράτος στις αποταμιεύσεις – Οι αντιδράσεις

Μία από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 90ής ΔΕΘ, που τράβηξε τα βλέμματα και συζητήθηκε έντονα, είναι αυτή του αποταμιευτικού «κουμπαρά» για τη νέα γενιά, όπως τον... βάφτισε η κυβέρνηση.

Στόχος του προγράμματος «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» είναι τα παιδιά που θα ενταχθούν σε αυτό να αποκτούν σταδιακά, μέχρι την ενηλικίωσή τους, ένα σημαντικό οικονομικό κεφάλαιο. Με βάση τους υπολογισμούς που παρουσιάστηκαν, το ποσό θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ όταν το παιδί συμπληρώσει τα 18 χρόνια.

Ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά από τη γέννησή τους έως και την ηλικία των δύο ετών. Θα μπορούν δηλαδή οι γονείς τα δύο πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού τους να δημιουργούν έναν αποταμιευτικό λογαριασμό στον οποίο θα συνεισφέρει και το κράτος.

Η λειτουργία του βασίζεται στην ισόποση συμμετοχή οικογένειας και κράτους. Οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν έως 1.200 ευρώ τον χρόνο στον λογαριασμό του παιδιού, με το Δημόσιο να προσθέτει το ίδιο ποσό.

Έτσι, σε περίπτωση που καταβληθεί το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ από την οικογένεια, η συνολική ετήσια ενίσχυση του λογαριασμού θα φτάνει τα 2.400 ευρώ.

Το ανώτατο όριο των καταθέσεων προβλέπεται, παράλληλα, να αυξάνεται κατά 10% κάθε πέντε χρόνια, ώστε οι δυνατότητες αποταμίευσης να διευρύνονται όσο μεγαλώνει το παιδί.

Τα... μαθηματικά της εξαγγελίας

Μέσω της σταδιακής συσσώρευσης των χρημάτων, το κεφάλαιο θα αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο μέχρι το παιδί να φτάσει στην ενηλικίωση.

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ, το ποσό που θα έχει συγκεντρωθεί στα 18 χρόνια μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη αποταμίευση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα πρώτο οικονομικό κεφάλαιο για τη μετάβαση του παιδιού στην ενήλικη ζωή.

Το μέτρο εντάσσεται στο συνολικό πακέτο πολιτικών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, φορολογικές ελαφρύνσεις για τρίτεκνες οικογένειες και ενίσχυση του επιδόματος γέννησης για πολύτεκνες οικογένειες.

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

«Θυμίζουμε στον Πρωθυπουργό ότι «Εθνικό Αποταμιευτικό Λογαριασμό για το Παιδί» είχε προτείνει η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ με την αείμνηστη Πρόεδρο μας Φώφη Γεννηματά από το 2018», σχολίασε το ΠΑΣΟΚ από τη μεριά του για το συγκεκριμένο έργο και πρόσθεσε:

«Με άλλα λόγια, αυτό που παρουσιάζεται σήμερα ως «νέος θεσμός», το ΠΑΣΟΚ το είχε μετατρέψει σε συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση πριν από σχεδόν οκτώ χρόνια».

Σημειώνεται συνεπώς πως η ΝΔ κάνει καθυστερημένες παρεμβάσεις για το δημογραφικό και μάλιστα με ιδέες και προτάσεις που βρίσκονται εδώ και χρόνια στο δημόσιο διάλογο, αλλά παρουσιάζονται ως καινοτομίες.