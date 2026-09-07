ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Κουμπαράς για τη νέα γενιά»: Πώς θα συνεισφέρει το κράτος στις αποταμιεύσεις – Οι αντιδράσεις
Οικονομία
08:00 - 07 Σεπ 2026

«Κουμπαράς για τη νέα γενιά»: Πώς θα συνεισφέρει το κράτος στις αποταμιεύσεις – Οι αντιδράσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μία από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 90ής ΔΕΘ, που τράβηξε τα βλέμματα και συζητήθηκε έντονα, είναι αυτή του αποταμιευτικού «κουμπαρά» για τη νέα γενιά, όπως τον... βάφτισε η κυβέρνηση.

Στόχος του προγράμματος «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» είναι τα παιδιά που θα ενταχθούν σε αυτό να αποκτούν σταδιακά, μέχρι την ενηλικίωσή τους, ένα σημαντικό οικονομικό κεφάλαιο. Με βάση τους υπολογισμούς που παρουσιάστηκαν, το ποσό θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ όταν το παιδί συμπληρώσει τα 18 χρόνια.

Ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά από τη γέννησή τους έως και την ηλικία των δύο ετών. Θα μπορούν δηλαδή οι γονείς τα δύο πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού τους να δημιουργούν έναν αποταμιευτικό λογαριασμό στον οποίο θα συνεισφέρει και το κράτος.

Η λειτουργία του βασίζεται στην ισόποση συμμετοχή οικογένειας και κράτους. Οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν έως 1.200 ευρώ τον χρόνο στον λογαριασμό του παιδιού, με το Δημόσιο να προσθέτει το ίδιο ποσό.

Έτσι, σε περίπτωση που καταβληθεί το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ από την οικογένεια, η συνολική ετήσια ενίσχυση του λογαριασμού θα φτάνει τα 2.400 ευρώ.

Το ανώτατο όριο των καταθέσεων προβλέπεται, παράλληλα, να αυξάνεται κατά 10% κάθε πέντε χρόνια, ώστε οι δυνατότητες αποταμίευσης να διευρύνονται όσο μεγαλώνει το παιδί.

Τα... μαθηματικά της εξαγγελίας

Μέσω της σταδιακής συσσώρευσης των χρημάτων, το κεφάλαιο θα αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο μέχρι το παιδί να φτάσει στην ενηλικίωση.

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ, το ποσό που θα έχει συγκεντρωθεί στα 18 χρόνια μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη αποταμίευση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα πρώτο οικονομικό κεφάλαιο για τη μετάβαση του παιδιού στην ενήλικη ζωή.

Το μέτρο εντάσσεται στο συνολικό πακέτο πολιτικών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, φορολογικές ελαφρύνσεις για τρίτεκνες οικογένειες και ενίσχυση του επιδόματος γέννησης για πολύτεκνες οικογένειες.

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

«Θυμίζουμε στον Πρωθυπουργό ότι «Εθνικό Αποταμιευτικό Λογαριασμό για το Παιδί» είχε προτείνει η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ με την αείμνηστη Πρόεδρο μας Φώφη Γεννηματά από το 2018», σχολίασε το ΠΑΣΟΚ από τη μεριά του για το συγκεκριμένο έργο και πρόσθεσε:

«Με άλλα λόγια, αυτό που παρουσιάζεται σήμερα ως «νέος θεσμός», το ΠΑΣΟΚ το είχε μετατρέψει σε συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση πριν από σχεδόν οκτώ χρόνια».

Σημειώνεται συνεπώς πως η ΝΔ κάνει καθυστερημένες παρεμβάσεις για το δημογραφικό και μάλιστα με ιδέες και προτάσεις που βρίσκονται εδώ και χρόνια στο δημόσιο διάλογο, αλλά παρουσιάζονται ως καινοτομίες.

Επιπλέον, η ΕΛΑΣ κάνει λόγο για «χρηματοδοτούμενη παραγωγή της ανισότητας», καθώς σημειώνει πως τα νοικοκυριά μειώνουν συνεχώς την αποταμίευσή τους κι έτσι αυτοί που θα ευνοηθούν τελικά από το μέτρο θα είναι οι πιο ισχυροί οικονομικά πολίτες.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/09/2026 - 11:18
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κουμπαράς για τη νέα γενιά: Κρατική ενίσχυση στις αποταμιεύσεις των γονέων
Οικονομία

Κουμπαράς για τη νέα γενιά: Κρατική ενίσχυση στις αποταμιεύσεις των γονέων

Γιατί πρέπει να αφήνετε τα παιδιά να βαριούνται; Τι αποκαλύπτει η επιστήμη
Magazino

Γιατί πρέπει να αφήνετε τα παιδιά να βαριούνται; Τι αποκαλύπτει η επιστήμη

Έρευνα: 560 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από την κλιματική αλλαγή – Τα πιο ευάλωτα θύματα της ζέστης
Magazino

Έρευνα: 560 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από την κλιματική αλλαγή – Τα πιο ευάλωτα θύματα της ζέστης

Ινδία: 11 νεκροί, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά, από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων
Ειδήσεις

Ινδία: 11 νεκροί, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά, από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
07/09/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 1,9% για την ελληνική οικονομία στο β’ τρίμηνο

Οικονομία
07/09/2026 - 12:16

Live η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ – Παραδείγματα, δικαιούχοι, χρονοδιαγράμματα (πίνακες)

Επιχειρήσεις
07/09/2026 - 12:11

ΕΣΑ: Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει την ανάπτυξη, όχι να διευρύνει τις ανισότητες

Ειδήσεις
07/09/2026 - 11:58

Κοινό μέτωπο ΑΠΘ – «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απέναντι στη βία και την κακοποίηση παιδιών

Ειδήσεις
07/09/2026 - 11:56

Θεσσαλονίκη: Βαριά τραυματισμένη 13χρονη μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου

ΜΕΤΑΛΛΑ
07/09/2026 - 11:49

Γιαζιτζόγλου (ΣΜΕ): Η Ελλάδα μπορεί να διπλασιάσει την εξορυκτική της δραστηριότητα

Πολιτική
07/09/2026 - 11:41

ΠΑΣΟΚ: Ο αγροτικός κόσμος έχει έτοιμη κόκκινη κάρτα, κ. Μητσοτάκη

Πολιτική
07/09/2026 - 11:41

Κουκουλόπουλος: Η Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες των επιλογών της για την τηλεθέρμανση

Ανακοινώσεις
07/09/2026 - 11:34

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank αγόρασε 1,07 εκατ. μετοχές έναντι €1,19 εκατ.

Οικονομία
07/09/2026 - 11:34

ΔΕΘ: Φορολογικές ανάσες, νέα χρηματοδότηση και στοίχημα για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/09/2026 - 11:26

ΔΑΑ: Ιστορικό ρεκόρ τον Αύγουστο με πάνω από 4 εκατ. επιβάτες

Ειδήσεις
07/09/2026 - 11:24

Γερμανία: Ένας στους τρεις εργαζομένους στον τομέα των υπηρεσιών εργάζεται από το σπίτι

Σχόλια Αγοράς
07/09/2026 - 11:14

«Κρατάει» τις 2.700 μονάδες το Χρηματιστήριο παρά τις διεθνείς πιέσεις

Ναυτιλία
07/09/2026 - 11:11

Κικίλιας: Οι Έλληνες εφοπλιστές παραμένουν σταθερά δεύτεροι σε παραγγελίες πλοίων στα ιαπωνικά ναυπηγεία

Ειδήσεις
07/09/2026 - 11:05

Λίβανος: Τουλάχιστον έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Χρηματιστήρια
07/09/2026 - 10:51

Ευρωαγορές: Πιέσεις στους δείκτες με την AfD και την ΕΚΤ στο επίκεντρο

Πολιτική
07/09/2026 - 10:34

Χαρίτσης για νίκη AfD: Καθαρές θέσεις χωρίς φόβο η απάντηση στην ακροδεξιά

Οικονομία
07/09/2026 - 10:18

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Σχέδιο Invest Ahead και νέος επενδυτικός χάρτης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
07/09/2026 - 10:12

Γερμανία: «Βουτιά» 1,1% στη βιομηχανική παραγωγή – Νέα εμπόδια στην ανάκαμψη

Επιχειρήσεις
07/09/2026 - 10:01

Άνοιξε το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas στον Πειραιά

Ανεμοδείκτης
07/09/2026 - 10:00

Ο Μακάριος Λαζαρίδης ενημέρωσε ότι δεν θα πάει στην... γιορτή γίδας, λόγω του δυστυχήματος στην Τανάγρα

Ειδήσεις
07/09/2026 - 09:58

ΕΥ Ελλάδος: Το μέλλον της εκπαίδευσης στην εποχή του AI

Εμπορεύματα
07/09/2026 - 09:50

Χρυσός: Νέα «βουτιά» κάτω από τα $4.400 – Στο επίκεντρο η επόμενη κίνηση της Fed

Ειδήσεις
07/09/2026 - 09:35

Πατήσια: Πυροβόλησαν 55χρονο έξω από το σπίτι του – Αναζητούνται οι δράστες

Ειδήσεις
07/09/2026 - 09:29

Γερμανία: Μετά την εκλογική επιτυχία της ακροδεξιάς, ο Μερτς αντιμετωπίζει ένα οδυνηρό δίλημμα

Γιώργος Ραυτόπουλος
07/09/2026 - 09:27

Η AfD κηρύσσει τη «Νέα Επανένωση» – Ο λογαριασμός στον Μερτς

Ανεμοδείκτης
07/09/2026 - 09:26

Ο Ρέμος καβάλα στ' άλογο

Χρηματιστήρια
07/09/2026 - 09:25

Στα πράσινα οι ασιατικές αγορές – «Άλμα» 4% στη Νότια Κορέα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
07/09/2026 - 09:17

Όλοι κάτι θα πάρουν

Ειδήσεις
07/09/2026 - 09:15

Καιρός: Υποχωρεί η θερμοκρασία στα ανατολικά – Πού θα φτάσει στους 38°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ