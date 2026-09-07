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Τα 12 μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ - Τι σχολιάζει η αντιπολίτευση
Οικονομία
08:11 - 07 Σεπ 2026

Τα 12 μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ - Τι σχολιάζει η αντιπολίτευση

Reporter.gr Newsroom
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Μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και επιδόματα σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους έκρυβε τελικά το καλάθι του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα «μέρισμα ανάπτυξης για όλους», υποστηρίζοντας ότι η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών και οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας πρέπει να μεταφράζονται σε χειροπιαστό όφελος για τους πολίτες. Η αντιπολίτευση βέβαια έχει τις ενστάσεις της, επισημαίνοντας ιδιαίτερα την απουσία ανακοινώσεων για το ιδιωτικό χρέος και τη στεγαστική κρίση. Επιπρόσθετα γίνεται λόγος για "μπαλώματα" σε πληγές που έχει ανοίξει η ίδια η κυβέρνηση στους πολίτες, όπως πχ οι επιβαρύνσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Σε κάθε περίπτωση τα 12 βασικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ είναι τα ακόλουθα και θα εξειδικευθούν το επόμενο διάστημα:

  • Τέλος επιτηδεύματος: Κατάργηση για τις επιχειρήσεις στην περιφέρεια, εκτός των νησιών, και στη Θεσσαλονίκη από το 2027. Η κατάργηση θα επεκταθεί στην Αττική το 2029.
  • Τεκμήρια ελεύθερων επαγγελματιών: Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού τους, με απαλλαγή των συνεπών επαγγελματιών από προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία.
  • Προκαταβολή φόρου επιχειρήσεων: Μείωση για τα νομικά πρόσωπα κατά 5% ετησίως από το φορολογικό έτος 2028, έως ότου υποχωρήσει στο 50%.
  • Συνταξιούχοι: Αύξηση στα 400 ευρώ της ετήσιας ενίσχυσης για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.
  • Αγρότες: Μηδενικός φόρος εισοδήματος για εισόδημα έως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
  • Τρίτεκνοι: Μηδενικός φόρος εισοδήματος για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.
  • Κατώτατος μισθός: Σταδιακή αύξηση, με στόχο να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες.
  • Δημόσιοι υπάλληλοι: Μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά για περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους, από τον Δεκέμβριο του 2027.
  • «Σπίτι μου ΙΙΙ»: Νέο πρόγραμμα ύψους 2 δισ. ευρώ για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από περίπου 40.000 νέα ζευγάρια με αύξηση ορίου ηλικίας.
  • «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά»: Δημιουργία ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για νεογέννητα, στον οποίο το κράτος θα καταθέτει ποσό αντίστοιχο με αυτό που καταθέτουν οι γονείς.
  • Ρεύμα: Στόχος για σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029.
  • Αναπηρικά επιδόματα: Μόνιμη τιμαριθμοποίηση, ώστε τα επιδόματα να προσαρμόζονται στις πληθωριστικές εξελίξεις.

Κόστος 2,2 δισ. ευρώ έως το 2027

Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων εκτιμάται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ έως το 2027, ενώ αναμένεται να ανέλθει έως τα 3,5 δισ. ευρώ το 2030.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το πακέτο αξιοποιεί τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία.

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